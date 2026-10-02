4 capítulos de Bluey y Paw Patrol de Halloween, ideales para los niños que adoran las historias de fantasmas

Se acercan las fechas más escalofriantes del año, y los niños pueden disfrutar de estas fechas también con programas especiales de Bluey y Paw Patrol que combinan disfraces, misterio y algunos sustos; son perder ese tono infantil que los hará pasar un muy buen rato. Los capítulos que son ideales para disfrutar en estas fechas son:



Halloween de Bluey

Los cachorros y el Pirata Fantasma

Los cachorros y el hombre lobo

Los cachorros salvan a un fantasma

Si te preocupa que estos episodios puedan asustar a tu hijo o hija, no te preocupes. Cada uno de ellos mezcla disfraces, leyendas misteriosas, rescates, acción y unión familiar.

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¿Los niños se pueden asustar con los capítulos de Halloween de las caricaturas?

No, las caricaturas infantiles de hoy en día no se enfocan en el lado más escalofriante del Halloween, más bien en lo divertido y colorido de la festividad. Estos capítulos son perfectos para que ellos se sientan parte de esta celebración llena de disfraces sin exponerlos a temas que les pueden resultar tenebrosos o perturbadores.

¿Cómo hacer que mis niños no tengan miedo en Halloween?

Con esta pequeña maratón tus niños comprenderán que a veces las personas jugamos con disfraces, fantasmas, piratas, casas tenebrosas y demás criaturas. Si tu hijo es un poco asustadizo y este tema le preocupa, no entres en pánico; tu confianza, cariño y seguridad son muy importantes para él. Habla con tus hijos de que todo es parte de un juego, que los fantasmas y otras criaturas no existen y no lo forces. Si ve que te divierte, querrá formar parte.

