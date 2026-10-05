4 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños controlen la frustración por no poder usar el celular o la tablet
¿Tu hijo hace berrinche cada vez que le quitas el celular? Estos capítulos de sus personajes favoritos pueden ser una gran ayuda
Lograr que los niños se alejen del celular o la tablet puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando están acostumbrados a recibir estímulos constantes y recompensas inmediatas. Por eso, al apagar un dispositivo pueden aparecer el aburrimiento, la frustración o incluso las rabietas. Algunas series infantiles pueden convertirse en una herramienta para acompañar este proceso. Bluey y Peppa Pig presentan situaciones cotidianas que permiten hablar con los pequeños sobre cómo manejar sus emociones, tener paciencia y descubrir que también pueden divertirse sin una pantalla.
Capítulos de Bluey y Peppa Pig para hacer que los niños recuperen el interés por el mundo real
Estos capítulos no sustituyen los límites familiares sobre el uso de dispositivos, pero sí pueden ayudar a ponerle nombre a lo que los niños sienten cuando llega el momento de apagar una pantalla. Después de verlos, una buena opción es proponer una actividad sin tecnología relacionada con lo aprendido: salir al parque, inventar un juego, dibujar o simplemente dejar un espacio para que aparezca el aburrimiento y ellos mismos descubran qué hacer.
- “La bicicleta” — Bluey. En este capítulo, Bluey se frustra porque no consigue aprender a andar en bicicleta y llega a pensar que lo mejor es rendirse. Sin embargo, al observar a sus amigos enfrentarse a sus propios obstáculos, descubre que equivocarse y sentirse frustrada también forma parte del aprendizaje. El episodio puede ayudar a explicarles que sentirse enojados o decepcionados cuando termina un juego está bien, pero que esas emociones pueden pasar. Después de verlo, los padres pueden invitarlos a buscar alguna actividad que también implique intentar, equivocarse y volver a empezar.
- “El paseo en carretilla” — Bluey. Bluey quiere llegar rápidamente al parque, pero su papá se detiene varias veces para conversar con otros adultos. La espera la desespera, aunque poco a poco encuentra maneras de entretenerse utilizando su imaginación y lo que tiene a su alrededor. Es una buena referencia para mostrarles que no todos los momentos de aburrimiento necesitan resolverse con un celular. Una caminata, esperar en un lugar o simplemente tener unos minutos libres también pueden convertirse en una oportunidad para inventar juegos.
- “La sala de la calma” — Peppa Pig. George se siente abrumado por el ruido y el movimiento de un centro de juegos. Ante esta situación, su familia lo lleva a un espacio tranquilo y le enseña a respirar profundamente para recuperar la calma. Este capítulo puede ser especialmente útil cuando un niño reacciona con enojo después de dejar una pantalla. La idea es enseñarle que puede detenerse, respirar y buscar un lugar tranquilo antes de continuar con otra actividad.
- “La fábrica de helados” — Peppa Pig. Peppa y George tienen que esperar para recibir el helado que quieren, por lo que se enfrentan a una situación en la que no pueden obtener inmediatamente aquello que desean. La historia permite hablar sobre la gratificación diferida, algo importante cuando los niños están acostumbrados a cambiar de video, juego o contenido con apenas un clic. También ayuda a explicar que esperar un turno o tener paciencia no significa que algo haya dejado de ser divertido.