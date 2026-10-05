4 capítulos de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños controlen la frustración por no poder usar el celular o la tablet

Lograr que los niños se alejen del celular o la tablet puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando están acostumbrados a recibir estímulos constantes y recompensas inmediatas. Por eso, al apagar un dispositivo pueden aparecer el aburrimiento, la frustración o incluso las rabietas. Algunas series infantiles pueden convertirse en una herramienta para acompañar este proceso. Bluey y Peppa Pig presentan situaciones cotidianas que permiten hablar con los pequeños sobre cómo manejar sus emociones, tener paciencia y descubrir que también pueden divertirse sin una pantalla.

Capítulos de Bluey y Peppa Pig para hacer que los niños recuperen el interés por el mundo real

Estos capítulos no sustituyen los límites familiares sobre el uso de dispositivos, pero sí pueden ayudar a ponerle nombre a lo que los niños sienten cuando llega el momento de apagar una pantalla. Después de verlos, una buena opción es proponer una actividad sin tecnología relacionada con lo aprendido: salir al parque, inventar un juego, dibujar o simplemente dejar un espacio para que aparezca el aburrimiento y ellos mismos descubran qué hacer.

