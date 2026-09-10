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“Bluey Book Reads” ya disponible en español: cómo y dónde escuchar los cuentos con las voces de Jaime Camil, Kali Uchis y más
“Bluey Book Reads” ya es una realidad en México. Los fans de la cachorrita Blue Heller podrán disfrutar de la narración de cuentos en las voces de Jamie Camil, Kali Uchis y más.
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Bluey | Escuela para mamás
Bluey quiere que su mamá le enseñe a convertirse en la mejor mamá. Chilli sabe que Bluey tiene mucho que aprender, y le dará una valiosa lección.
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Bluey | Trenes
Bingo es una ciudadana ejemplar: va al trabajo en el tren de papá, lleva a su hija a la guardería y trabaja como veterinaria. Mientras Bluey solo busca diversión.
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5 juguetes de 'Bluey' para que tus hijos aprendan a compartir al momento de jugar
¡Para que tus hijos comiencen a compartir al jugar! Te detallaremos las 5 opciones de juguetes de Bluey que puedes darles a tus niños para que entiendan
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5 capítulos de 'Bluey' y 'Masha y el Oso' ideales para que los niños se animen a vestirse solos
Estas historias pueden ayudar a los padres para convencer a sus hijos a comenzar a practicar con un acto de autonomía
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Bluey | Festival
El papá de Bluey trabajará con sus amigos en el jardín y quitará los troncos viejos. Bluey piensa que su padre quiere quitarlos para terminar con la diversión.
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4 juguetes de Bluey y Peppa Pig ideales para que los niños aprendan a confiar en sus amigos
Si bien el confiar de las personas es complicado y toma tiempo, estas piezas pueden ayudar a que el niño empiece a abrirse con los demás
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3 juguetes de Bluey que enseñan a los niños a respetar a los demás
Estas piezas son ideales para que los niños tengan la oportunidad de practicar empatía con los demás y respetar las reglas
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Bluey | La estética
Durante el juego de la estética, es el turno de papá, así que Bluey descubre que su cliente “guapo” y cabezón tiene piojos, así que tienen que quitárselos.
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3 Capítulos de Bluey ideales para que los niños aprendan la importancia del aprendizaje y adquieran gusto por el cine
Haz que los más pequeños de la casa descubran la importancia del conocimiento y el séptimo arte.
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