4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para explicar el Día de Muertos y el recuerdo de los abuelos a tus hijos

Si quieres explicarles a tus hijos qué significa recordar a los seres queridos durante el Día de Muertos, pero aún son muy pequeños para entender, puedes comenzar con historias cotidianas que hablen sobre el cariño, los abuelos, el paso del tiempo, los recuerdos, las enseñanzas y cómo las personas que nos enseñan siempre están presentes. Estos cuatro capítulos de Peppa Pig y Bluey son perfectos, pues desde diferentes perspectivas nos enseñan sobre los abuelos, las fotografías del pasado, los momentos familiares y las memorias:



Bluey: Abuelo

Peppa Pig: Los viejos tiempos

Peppa Pig: Una cobija especial

Bluey: Campamento

Ojo, el tema de la muerte es muy complejo para un niño de entre 2 y 6 años; es por eso que no hay que comenzar por enseñar como tal lo que es morir y el dolor de los que nos quedamos. Esto, lejos de enseñarles, les asustará y les generará preocupaciones innecesarias. Es por eso que con estos capítulos nos enfocaremos en emociones positivas para que, incluso si sus abuelos ya no están, no sufran la ausencia, sino que gozen de los recuerdos.

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¿Cómo hablar con los niños de la muerte de sus abuelos?

Sabemos que el momento no es fácil, pero para hablar con ellos deberás usar un lenguaje claro, honesto y directo. Jamás uses términos como “se fue de viaje” o “se durmió”. Debes recordar que deberás mantener sus rutinas estables y darles apoyo emocional. Los niños con frecuencia piensan que la muerte es algo temporal o reversible. Si ellos insisten en saber qué fue lo que sucedió, menciona que el cuerpo del abuelo dejó de funcionar y no siente dolor.

¿Cómo hablar con los niños de los recuerdos en Día de Muertos?

Aunque para muchos adultos el recuerdo puede ser algo que cause dolor, a ellos hay que explicarles de forma amorosa que los mexicanos celebramos los buenos y bonitos recuerdos con las personas que quisimos. Aquí es donde puedes poner de ejemplo los capítulos de Bluey y Peppa Pig y conversar. ¿Recuerdas cómo Bluey extrañó a su amigo de la infancia, pero nunca lo olvidó? ¿Recuerdas lo divertido que fue cuando Peppa Pig convivió con el abuelo? ¿Recuerdas cómo Bluey y Bingo se divertían con sus abuelitos?

Estas pláticas las puedes asociar con el significado del Día de Muertos.