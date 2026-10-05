4 capítulos de Masha y el Oso y Paw Patrol para que tus hijos no tengan miedo a las historias de Halloween

Si tus hijos quieren disfrutar del Halloween, pero se sienten apartados o con mucho nerviosismo, pues les dan miedo las historias de terror y el resto de conceptos que acompañan a esta celebración, tenemos una alternativa que, además de divertirlos, les enseñará a ser más valientes. Resulta que Masha y el Oso y Paw Patrol tienen episodios que permiten crear para ellos un ambiente de Halloween sin recurrir a causarles algún tipo de susto. Aquí tienes los 4 capítulos que podrás ver con tus hijos:



Masha y el Oso: La noche de epantos

Masha y el Oso: La leyenda de las hadas

Paw Patrol: Los cachorros y el Pirata fantasma

Paw Patrol: Los cachorros y el Hombre lobo

Puede que estos títulos suenen algo aterradores para ellos, pero no tienes nada de qué preocuparte, pues, aunque se centran en cosas que pueden ser terroríficas, los niños no se asustarán. Además, las historias van mucho más allá con enseñanzas, valores, leyendas misteriosas, risa y diversión.

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¿Qué hacer si mi hijo le tiene miedo a las historias de fantasmas?

Si nada más de escuchar la palabra fantasma tu hijo o hija sienten un intenso miedo, no te preocupes; estos episodios enseñan a los niños que no hay nada que temer de una forma tierna y empática. Además de esto, no te olvides de que es muy importante que valides sus emociones y le expliques de la forma más sencilla posible la diferencia entre la realidad y la fantasía. Te puedes apoyar también en un amuleto que tú le otorgues para que se sienta seguro y acompañado y sepa que nada le va a pasar por escuchar este tipo de historias, pues siempre lo proteges.

¿Qué hacer si mi hijo le tiene miedo al Halloween?

Si con todo esto notas que para él o ella sigue siendo un poco incómoda la temática de Halloween y de Día de Muertos, no lo presiones. Aunque sean tus fiestas favoritas, dale tiempo. Recuerda que para él un “no pasa nada” o “es solo un juego” solo lo hace sentir más solo e inseguro. Evita las burlas y ayúdale a cambiar el enfoque, que vea que la gente a su alrededor no lo presiona y se divierte y que, cuando él quiera, puede participar.