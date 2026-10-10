Hablar de tristeza, miedo o preocupación con los niños puede ser complicado cuando todavía no encuentran las palabras para explicar lo que sienten. Por ello, estos 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig pueden ayudar a hablar con ellos sobre estos temas tan importantes. Mientras que estos otros 4 episodios de Paw Patrol y Plim Plim son ideales para que los pequeños superen la timidez.

Elegir un episodio según la situación que atraviesa cada niño permite que la conversación comience con los personajes y avance hacia sus propias experiencias, si desea compartirlas. Estas opciones ofrecen ejemplos para hablar de los temores, la separación, los cambios familiares y las distintas maneras de reaccionar ante una misma situación. Mientras que estos 5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso son ideales para que los niños superen la ansiedad social.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar con los niños sobre tristeza, miedo y ansiedad|Panadería

Los capítulos para hablar de tristeza, miedo y ansiedad

1. Movies: En este episodio de la segunda temporada, Bluey visita el cine por primera vez con su papá, Bandit, y su hermana Bingo. Aunque quiere disfrutar la salida como sus amigos, se preocupa al saber que la película incluye una tormenta que podría asustarla. Durante la función, Bluey debe afrontar ese temor cuando Bandit necesita su ayuda.

2. The sign: Muestra cómo Bluey reacciona cuando descubre que su casa está en venta. La posibilidad de abandonar el hogar le provoca tristeza, mientras que otros integrantes de la familia también enfrentan cambios en sus planes. Calypso, su maestra, comparte una historia sobre un granjero y su caballo para ayudarla a comprender que no siempre es posible anticipar cómo terminarán las cosas.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar con los niños sobre tristeza, miedo y ansiedad|Panadería

3. The Sleepover: Peppa visita la casa de Zoe Zebra para pasar la noche con sus amigas. La emoción por dormir fuera de casa y compartir actividades cambia la rutina habitual de las niñas, una situación que puede servir para conversar sobre los nervios que aparecen ante una experiencia nueva.

4. The Power Cut: Un corte de electricidad deja la casa de Peppa sin luz. La situación cotidiana puede utilizarse para conversar sobre la incertidumbre que algunos niños sienten cuando se apagan las luces o cambia de manera inesperada su entorno.