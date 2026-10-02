Bluey y Masha y el Oso tienen capítulos que pueden ayudar a los pequeños a relacionarse con sus compañeros de escuela, como lo son estos 5, que son ideales para que los niños superen la ansiedad social. Mientras que estos 4 episodios de Paw Patrol y Plim Plim son buenas opciones para que los menores superen la timidez.

De acuerdo con un artículo del portal National Institute of Mental Health, la ansiedad social tiene algunas señales durante la infancia, como la dificultad para hacer amigos, negarse a participar o hablar y temor ante situaciones donde existe la posibilidad de recibir una evaluación de los demás. Asimismo, estos 4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim son ideales para que los niños superen la timidez.

5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso ideales para que los niños superen la ansiedad social|Panadería

Episodios para que los niños superen la ansiedad

1. Army: El capítulo muestra a Jack durante su primer día en la escuela de Calypso. El personaje tiene dificultades para permanecer sentado, seguir instrucciones y recordar algunas cosas, pero encuentra una forma de integrarse cuando Rusty lo invita a jugar.

2. Café: En esta historia, Bluey conoce en el parque a Winnie, una nueva compañera de juego, y quiere invitarla a su casa. El episodio introduce la idea de que las relaciones pueden necesitar tiempo para desarrollarse y que una primera interacción no siempre se convierte de inmediato en una amistad.

3. The Quiet Game: Bluey y Bingo participan en un juego que les impide hablar mientras intentan ayudar a su padre a comprar un regalo para Muffin. En la tienda aparece Alfie, un empleado adolescente que enfrenta su primer día de trabajo y que, según la descripción oficial, se siente un poco ansioso, aunque consigue resolver la situación mediante la atención al cliente y las charadas.

5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso ideales para que los niños superen la ansiedad social|Panadería

4. Los Niños Miedosos y las Rimas de Navidad: La historia muestra a una niña que tiene miedo de los invitados y de Santa Claus, hasta el punto de experimentar dificultades para recitar un poema frente a los demás.

5. Amigos para Siempre: La historia coloca a Masha ante una situación relacionada con sus amistades: durante la época navideña recuerda a viejos amigos y debe responder cómo ayudarlos a cumplir sus deseos. El capítulo destaca la importancia de recordar quiénes son los amigos y ayudar a personas cercanas.