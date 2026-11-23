Bluey además de tener varios capítulos divertidos, se destacan por tener lecciones importantes sobre convivencias, trabajo y otros temas. Es así que te dejamos 4 episodios que puedes ponerles a tus pequeños para que aprendan a cómo solucionar conflictos entre hermanos, evitando llegar a la confrontación y usando siempre el diálogo.

4 capítulos de Bluey sobre cómo solucionar problemas entre hermanos

Bluey: Mini Bluey

Es el capítulo 7 de la temporada 3, donde vemos que el papá de la familia se queja por lo diferentes que son las pequeñas hermanas, por lo que Bluey decide hacer un plan para que sean más parecidas. Con la tierna dinámica, los pequeños entienden las diferencias que hay entre sus personalidades, características que hace que su relación sea divertida.

Bluey: Mariposas

En el episodio 15 de la temporada 1, vemos que los pequeños disfrutan de un columpio de tela, en donde juegan a ser mariposas en un capullo, pero Judo logra convencer a la perrita azul de irse y dejar sola a Bingo, causando gran tristeza en ella. Al final los pequeños entienden la situación, piden disculpas y deciden agregar reglas para que todas pueda divertirse, logrando solucionar los conflictos entre hermanos.

Bluey: Hotel

En el capítulo 10 de la temporada 1, Bluey y Bingo deciden jugar al hotel, y su primer “huésped” es su padre, pero las peleas empiezan a aparecer en el momento en que la hermana mayor quiere poner sus propias reglas. Después de un mal momento, la situación que soluciona al ceder las reglas y permitir que todos tengan un rol importante.

Bluey: Squash

Es en el episodio 4 de la temporada 2 donde las pequeñas hermanas deciden jugar a un partido de squash imaginario, hasta que la hermana mayor asegura que siempre va a vencer a los menores, causando un momento de frustración y enojo. Siendo una gran forma de fomentar el apoyo entre hermanos y que la diversión se encuentra al competir justamente. Con cada opción tus pequeños podrán solucionar los conflictos de forma sencilla.



