Ante la llegada del frío, es un gran momento para renovar nuestro guardarropa de calcetines con opciones más abrigadoras. Si todavía no sabes que regalarle a tus hijos en Navidad, no temas, te dejamos 4 opciones de calcetas de Bluey que puedes darles, alternativas con las que podrán cubrirse sus pies ante las bajas temperaturas junto a sus personajes favoritos.

4 calcetas de Bluey para regalar en Navidad

Bluey: Hermanas por siempre

Dentro de las primeras opciones que puedes conseguir de calcetas de Bluey donde tenemos a las hermanas en cada calceta, mientas tienen tiernos brazos, los cuales al juntarse parece que se agarran de la mano, una gran alternativa que tus hijos pueden usar en invierno para el frío o en el verano para lucir el tierno diseño.

Bluey: Calcetas azules

Otra de las opciones que puedes regalarle a tus hijos en Navidad, es aquel diseño que sencillo en azul con líneas en azul oscuro, mientras vemos a las tiernas hermanas jugando con un globo amarillo, una alternativa simple que todo fan de la serie animada debe tener.

Bluey: Calcetas con otros personajes

Si no quieres que tus pequeños se acaben su par de calcetas de Bluey rápidamente, puedes optar por aquellos paquetes que tienen varios pares, donde tienen a diversos personajes de la serie, una gran alternativa para que puedan usar diferentes cambios, logrando lavar unos sin que sus pies se congelen.

Bluey: Calcetas afelpadas

Por último, puedes optar por aquellas opciones afelpadas o con tela polar, una alternativa que nunca falla ante el frío de Diciembre, además de poder encontrar algunos diseños que tiene a los personajes con un aspecto festivo, ideales para regalarle a tus hijos en Navidad. Ya sea que compres las opciones largas o cortas, solamente considera los gustos de tu pequeño al momento de comprarlas para el intercambio.