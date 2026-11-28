Hoy en día podemos decir que Bluey y Masha y El Oso se ha convertido en dos de las caricaturas infantiles más queridas de los niños, ya que en sus divertidos episodios no solo encontrar aventuras entretenidas, sino también mensajes que a veces puede ser un tanto complejos de explicar para ellos.

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Por ello, te compartiremos algunos capítulos de estas caricaturas con los que los pequeños pueden aprender a poner límites sanos con tal de proteger su integridad y sentirse bien, algo que pocas caricaturas ofrecen en realidad.

Capítulos de Bluey que enseñan a poner límites sanos:

Juego de Espías: En este capítulo las familias se reúnen en el parque para hacer una carne asada, cuando los niños comienzan a jugar a los espías. En estos roles, Bluey le asigna a Bingo algunas tareas, las cuáles comienzan a ser repetitivas, por lo que pide cambiar de tarea y Bluey decide sacarla del juego. Tras esto, se dan cuenta de que el juego no funciona igual y le explican a Bluey cómo es que debe de actuar un líder, por lo que se disculpa con Bingo quien creía que no estaba siendo valorada.

Niños: Bluey, Bingo y Bandit van al supermercado y juegan a que Bluey es mamá, y Bandit y Bingo son sus hijos quienes se comportan mal mientras hacen las compras.Tras hacer un berrinche en su roll, Bluey revela quién es su hijo favorito, lo que hace sentir mal al otro y termina comprendiendo que hay cosas que pueden herir, siendo que en este capítulo tenemos una lección sobre modales y emociones con los padres.

Capítulos de Masha y El Oso que enseñan a poner límites sanos:

Se prohíbe despertar hasta la primavera: Oso intenta preparar su hibernación y pone una barrera para poder dormir y descansar esa temporada aunque Masha intenta entrar a toda costa y jugar. Dentro de sus juegos Masha libera un panal de abejas, por lo que Oso debe de arreglar todo y cuando finalmente consigue que todo esté en orden es Masha quien se queda dormida en la cama, dejando a Oso sin su descanso.

El día de pesca: En este capítulo Oso busca hacer su actividad favorita que es pescar, la cuál requiere de silencio y concentración aunque Masha se la pasa molestando e interrumpiendo constantemente, por lo que finalmente le da a entender la dinámica de qué es lo que debe de hacer, comprendiendo que estaba afectando la paz de Oso pescando.