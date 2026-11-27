Aprender a reconocer las emociones, expresar lo que sienten y comprender por qué experimentan determinados sentimientos son algunos de los primeros pasos para desarrollar la inteligencia emocional durante la infancia. Masha y el Oso tiene 4 capítulos que ayudan a los niños a identificar emociones como el enojo, la tristeza y la felicidad. A través de las aventuras de sus personajes, los pequeños pueden descubrir que todas las emociones son válidas y que existen distintas maneras de expresarlas.

La serie animada presenta situaciones cotidianas en las que Masha experimenta diferentes sentimientos y aprende a relacionarse con quienes la rodean. Por su parte, el Oso suele mostrar paciencia y buscar soluciones ante los comportamientos de la pequeña, lo que permite conversar con los niños sobre la empatía, el autocontrol y la importancia de comprender a los demás.

Los capítulos que enseñan a los niños a identificar sus emociones

1. Día de Mermeladas: En este capítulo, Masha intenta preparar dulces, pero las dificultades que encuentra durante el proceso hacen que se desespere y se enoje. Sin embargo, la situación cambia cuando comienza a jugar con el Oso y ambos terminan preparando mermelada. Esta historia permite explicarles a los pequeños que es normal sentir frustración cuando algo no sale como esperan y que pueden encontrar otras maneras de tranquilizarse y disfrutar de una actividad.

2. El Grito de Victoria: En esta aventura, el Oso construye una cancha de tenis para impresionar a la Osa, pero sus planes cambian cuando aparece el Oso del Himalaya y presume sus habilidades deportivas. Después de varios inconvenientes, ambos organizan un torneo en el que el Oso consigue ganar. El episodio muestra diferentes emociones, como los celos, la frustración, la emoción y la felicidad, por lo que es una oportunidad para hablar con los niños sobre cómo manejar sus sentimientos cuando compiten o enfrentan una derrota.

Capítulos de Masha y el oso. Capítulos de Masha y el oso. ((Especial/Panadería))

3. Un cumpleaños olvidado: Masha espera celebrar su cumpleaños con sus amigos, pero todos parecen estar ocupados y distraídos. Esto provoca que la pequeña se sienta triste al pensar que olvidaron una fecha tan especial para ella. Sin embargo, sus amigos preparan una sorpresa para celebrar juntos. La historia ayuda a los pequeños a reconocer la tristeza, comprender que pueden expresar cuando algo les duele y aprender que no siempre conocen las razones detrás del comportamiento de otras personas.