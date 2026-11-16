El bullying se destaca por ser una forma de violencia que suele ocurrir entre estudiantes, que puede ir desde agresión física hasta burlas o apodos ofensivos, razones por las que es importante que tus hijos lo entiendan desde temprana edad. Te recomendamos 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig con los que podrán comprender el tema con sus personajes favoritos.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig sobre el bullying

Aunque no hay capítulos que hablan directamente sobre el acoso escolar, hay episodios con los que puedes fomentar ciertos valores para evitarlo.

Bluey: Noche de basureros

Capítulo 42 de la temporada 2, vemos que Bluey, Bingo y Bandit salen a sacar la basura, mientras esperan a que lleguen por ella Bingo se abre con su papá para contarle que un nuevo niño lo trata mal y le dice apodos ofensivos. Es una gran forma de tomar la situación con calma, con la que tus hijos puedes comprender como manejar mejor el problema usando el diálogo, además de invitar a los padres a escuchar a sus hijos.

Bluey: Amigos de la escuela

Es el episodio 3 de la temporada 1, en la que Calypso la profesora se encarga de guiar a los pequeños a resolver acuerdos y que entiendan sobre la empatía, grandes temas con los que tus hijos pueden comprender la sana convivencia y no hacer Bullying a los demás con Bluey.

Peppa Pig: La casa del árbol

Vemos a Peppa Pig presentar ciertos inconvenientes al momento de construir una casa del árbol. Durante el capítulo, los pequeños entienden que todo se puede resolver con la comunicación y paciencia, invitando a los niños a dialogar con otros.

Peppa Pig: Excursión a la montaña

En este episodio, vemos a los pequeños ir de viaje a la montaña, por lo que tienen que compartir comida y escoger un compañero para usar una tienda de campaña. Peppa Pig fomenta la importancia del respeto mutuo y el trabajo en equipo, lecciones importantes para prevenir el bullying.