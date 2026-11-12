Las matemáticas básicas no deben ser aburridas, tus hijos pueden aprenderlas de forma sencilla y divertida. Para que tus pequeños puedan seguir aprendiendo de forma entretenida, te dejaremos 4 capítulos de Bluey y Plim Plim que puedes ponerles, donde observaran situaciones sencillas para que identifiquen mejor los números, ideales para que disfruten de ellos en el Megapuente por la Revolución Mexicana.

4 capítulos de Bluey y Plim Plim sobre matemáticas básicas

Bluey: El Mercadillo

Vemos que Bluey hace una visita al mercado, pero solamente tiene 5 dólares que fueron entregados por el hada de los dientes, por lo que tendrá que escoger en que gastarlo, situación que no será sencilla. Bajo esta dinámica, podemos ver que la pequeña junto a Indy tendrán que entender la importancia de valorar su dinero y cómo se reduce el presupuesto.

Bluey: El Hotel

Otra de las opciones que puedes escoger para fomentar las matemáticas básicas, vemos Bandit y sus hijas juegan al Hotel, pero durante esos momentos se generan ciertas fricciones por el mando. Con la historia, de Bluey y Bingo tus hijos podrán mejorar en el reconocimiento de números y la orden secuencial de forma divertida en el Megapuente por la Revolución Mexicana.

Plim Plim: Feria de las Matemáticas

En este caso vemos que Plim Plim invita a los pequeños a recorrer 5 puestos distintos, presenciando todo tipo de globos y pelotas. Uno de los capítulos donde tus hijos pueden reforzar su conteo básico y la memoria visual.

Plim Plim: Aprendamos los Números

Por último, es uno de los capítulos educativos de Plim Plim en el que se guía a los niños a contar del uno al diez, permitiendo familiarizarse con el orden numérico y reconocerlos de forma divertida, una gran alternativa para formar las matemáticas básicas en el Megapuente por la Revolución Mexicana.