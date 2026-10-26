4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo para que tu hijo se quede dormido después de un día agotador

Si tu pequeño tuvo un día lleno de actividades y buscas una forma tranquila de acompañarlo antes de dormir, Plim Plim y Pocoyó tienen episodios que pueden formar parte de su rutina nocturna. Sus historias cortas, personajes amigables y aventuras sencillas son una alternativa para bajar el ritmo antes de ir a la cama. Puedes elegir capítulos con canciones suaves, momentos de amistad y situaciones cotidianas para crear un ambiente más relajado en casa.

¿Qué capítulos de Plim Plim y Pocoyó ver antes de dormir?

Si quieres despedir el día con una actividad tranquila, puedes elegir episodios que no sean demasiado estimulantes y acompañarlos con una rutina que ayude a tu hijo a prepararse para descansar. Tanto Plim Plim como Pocoyo presentan historias pensadas para el público infantil, con aprendizajes sobre las emociones, la convivencia y el descubrimiento del mundo.

Estas cuatro propuestas pueden servirte como punto de partida para organizar un momento de televisión antes de apagar las luces.

1. Plim Plim: una aventura sobre compartir y ayudar

Los episodios de Plim Plim suelen presentar situaciones cotidianas en las que los personajes aprenden sobre la amistad, la solidaridad y la importancia de ayudar a los demás. Puedes elegir una historia en la que el protagonista y sus amigos resuelvan un pequeño problema trabajando en equipo. Este tipo de capítulo puede dar pie a una conversación breve con tu hijo sobre lo que hizo durante el día y los momentos en los que ayudó a alguien. Para encontrar episodios disponibles, puedes visitar el canal oficial de Plim Plim en YouTube.

2. Plim Plim: canciones para acompañar la rutina nocturna

La música es una parte importante de Plim Plim, por lo que puedes buscar entre sus contenidos alguna canción tranquila o una historia musical relacionada con las rutinas diarias. Las opciones que hablan sobre descansar, prepararse para dormir o reconocer las emociones pueden ayudarte a introducir el momento de ir a la cama. Procura elegir un video con un ritmo pausado y un volumen bajo, en lugar de canciones muy movidas que puedan animar a tu pequeño a seguir jugando. Recuerda que no todos los contenidos musicales de la serie están diseñados para relajar, así que conviene revisar el episodio antes de reproducirlo.

Plim Plim: canciones para acompañar la rutina nocturna.|(Especial)

3. Pocoyó: una historia sobre la amistad y la tranquilidad

Si tu hijo prefiere las aventuras de Pocoyó, puedes elegir un episodio en el que el protagonista comparta una experiencia sencilla con Pato, Elly o alguno de sus otros amigos. Las historias de la serie suelen utilizar situaciones fáciles de comprender, con humor y descubrimientos que mantienen el interés de los pequeños. Para la noche, lo mejor es buscar una aventura con pocos sobresaltos y un ritmo visual que no resulte demasiado intenso. Puedes explorar los capítulos en el canal oficial de Pocoyó en YouTube, donde encontrarás diferentes contenidos de la serie.

4. Pocoyó: un episodio para despedir el día

Otra alternativa es elegir un capítulo relacionado con el descanso, los sueños o las rutinas de los personajes antes de ir a dormir. Este tipo de historia puede ayudarte a enlazar el tiempo de pantalla con actividades más tranquilas, como ponerse la pijama, lavarse los dientes y elegir un cuento para leer juntos. Si no encuentras un episodio específico sobre la hora de dormir, puedes optar por una aventura breve y terminar con una canción de cuna o una lectura. Lo importante es que el capítulo forme parte de una rutina constante y no retrase la hora en la que tu hijo necesita acostarse.

¿Cómo ayudar a tu hijo a dormir después de un día agotador?

Además de elegir una caricatura adecuada, puedes preparar la habitación con una luz tenue, reducir el ruido y evitar los juegos demasiado activos durante los últimos minutos del día. Una rutina predecible permite que los niños reconozcan que se acerca la hora de descansar.

Ten en cuenta que ver caricaturas no garantiza que tu pequeño se quede dormido. La luz de las pantallas y los contenidos muy estimulantes pueden dificultar el descanso, por lo que es preferible apagar la televisión antes de acostarse y reservar los últimos momentos para leer un cuento, escuchar música suave o recibir un abrazo, según recomienda Kids Health.

De esta manera, Plim Plim y Pocoyó pueden ser parte de una tarde de transición hacia la noche, sin sustituir los hábitos de sueño que ayudan a tu hijo a descansar bien.