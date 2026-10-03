4 capítulos de la caricatura infantil de Masha y El Oso y Bluey perfectos para ver esta temporada de Halloween

Estamos entrando a una de las temporadas del año favoritas de tanto chicos y grandes pues la “spooky season”, (temporada de Halloween y Día de Muertos) está a unas cuantas semanas, donde el clima otoñal se adueña del ambiente y sí, también de las caricaturas infantiles.

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Dos de las caricaturas con especiales de Halloween más divertidos y entretenidos son Masha y El Oso además de Bluey, por lo que te compartiremos algunos de los capítulos que podrás disfrutar en familia esta temporada y pasar grandes momentos de diversión.

Capítulos de Masha y El Oso de Halloween

Noche de Espantos: En este episodio Oso debe de salir de casa, lo que Masha aprovecha para desobedecer ciertas reglas y se queda hasta noche viendo películas de terror, aunque terminó tan espantada que comenzó a imaginar cosas dentro de su casa, causando problemas debido a su gran imaginación.



En este episodio Oso debe de salir de casa, lo que Masha aprovecha para desobedecer ciertas reglas y se queda hasta noche viendo películas de terror, aunque terminó tan espantada que comenzó a imaginar cosas dentro de su casa, causando problemas debido a su gran imaginación. Historias de Miedo: Aquí Masha explica algunos de los miedos de los niños más comunes, un episodio ideal para ver en familia y comprender la razón de los miedo, pues cada uno puede tener una explicación lógica, lo que puede ser reconfortante y divertido, además de que amplía el panorama.

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Capítulos de Bluey para ver en Halloween

Fantasmas: Justamente en el día de Halloween, Bluey y su hermana Bingo deciden disfrazarse de fantasmas para salir a pedir dulces, aunque algunos hechos “paranormales” en su casa comienza a espantarlas, convenciendolas de que hay un verdadero fantasma en su casa.



Justamente en el día de Halloween, Bluey y su hermana Bingo deciden disfrazarse de fantasmas para salir a pedir dulces, aunque algunos hechos “paranormales” en su casa comienza a espantarlas, convenciendolas de que hay un verdadero fantasma en su casa. Hotel: Bluey y Bingo comienzan un nuevo juego, en el que imaginan que atienden un hotel, en el que Banidt, su papá es el huésped, aunque durante el juego, Bingo juega a que se transforma en vampiro, dándole un giro a la diversión y a la temática inicial, comenzando a asustar a los demás inquilinos.