Cuatro capítulos de la caricatura infantil de Bluey y Peppa Pig que enseña a los niños a que tengan más confianza en sí mismos ideales para ver en familia

En la actualidad Bluey y Peppa Pig son dos de las caricaturas infantiles más queridas debido a los mensajes positivos que dejan tanto en los más chicos como los más grandes, pues siempre hay una lección por aprender y poner en práctica, ¿y qué mejor si estas le enseñan a los niños a tener mayor confianza en ellos mismos?

Te puede interesar: 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol de Halloween, ideales para los niños que adoran las historias de fantasmas

La infancia puede ser un tanto complicada en algunos momentos, pues con tantas emociones y sentimientos que apenas pueden identificar poco a poco, es importante que tengan confianza en sí mismos para poder seguir intentando cosas nuevas y sentirse respaldados, pues las inseguridades muchas veces son las que pueden frenarnos a una temprana edad.

Capítulos de Bluey que enseñan a los niños a tener más confianza

Balancín: En este episodio conocemos a Pom Pom, una perrita pequeña que siente inseguridades sobre si debería jugar con niños más grandes, aunque pronto descubre que ni su tamaño ni su edad deberían de importar para divertirse, pues estas mismas diferencias la hacen especial a la hora de jugar.



En este episodio conocemos a Pom Pom, una perrita pequeña que siente inseguridades sobre si debería jugar con niños más grandes, aunque pronto descubre que ni su tamaño ni su edad deberían de importar para divertirse, pues estas mismas diferencias la hacen especial a la hora de jugar. La bici: Bluey comienza a sentir frustración luego de que esta no puede mantener el equilibrio en su bicicleta, aunque cuando se rinde, su papá le muestra cómo hay más niños que sí pueden hacerlo y que ella también podría, lo que le da mayor confianza y tras volverlo a intentar, lo consigue.

|Panadería

Capítulos de Peppa Pig que enseñan a los niños a tener más confianza