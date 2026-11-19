Fomentar el ejercicio desde la niñez es importante, ya que desde corta edad les enseñaremos sus beneficios y que pueden ser actividades divertidas. Para que tus hijos puedan comprender al respecto, te detallaremos 4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim, donde sus historias se encargan de dejar un pensamiento positivo sobre el entrenamiento, además de dejar otros valores.

4 capítulos de Peppa Pig y Plim Plim para motivar a tus hijos al deporte

Peppa Pig: Clase de Gimnasia

Es el capítulo 19 de la temporada 4, en la que vemos que el abuelo Conejo empieza el juego de “La Jungla”, donde los pequeños imaginan que están colgando de árboles. Una dinámica divertida, en la que Peppa Pig demuestra que hacer actividad física puede ser muy divertido.

Peppa Pig: Día de Ejercicios

En el episodio 15 de la temporada 2, en el que la señora Gazela se encarga de hacer una jornada de competencias al aire libre, viendo que Peppa Pig empieza a tener cierta competitividad con sus compañeros. Con la historia podrás fomentar el ejercicio a tus hijos, enseñándoles la importancia de divertirse y del trabajo en equipo.

Plim Plim: Hacemos deporte

En el corto capítulo vemos que Plim Plim juega futbol con sus amigos, hasta que Nesho pierde el balón. Un episodio en el que muestra que todos podemos divertirnos haciendo actividad física, además de fomentar la sinceridad entre todos y sus beneficios en el juego.

Plim Plim: Tarde de Béisbol

Plim Plim junto a sus amigos comienza a jugar, pero Nesho tiene algunas dificultades para golpear la pelota, ante las dificultades se van a un parque mágico para practicar todos juntos. Ayuda a fomentar el ejercicio en tus hijos, en especial en un deporte donde la coordinación es fundamental, además de promover el trabajo en equipo en momentos difíciles.