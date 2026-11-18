Acompañar a tus hijos en sus primeras palabras puede ser una de las cosas más bonitas para los padres, pero también es algo que requiere mucha paciencia, juegos y comunicación. Una gran idea para disfrutar y estimular el lenguaje en familia es disfrutar juntos de programas con temas musicales y palabras con conceptos sencillos para entender; es por eso que estos 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyó te vienen como anillo al dedo:

Plim Plim: “Aprendemos las vocales”

Plim Plim: “Las palabras mágicas”

Pocoyó: “¿Quién está al teléfono?”

Pocoyó: “Canción de vehículos”

Estos episodios de Plim Plim y Pocoyó pueden serte muy útiles para acelerar su aprendizaje, pero no es lo único que debes hacer para garantizar que aprenda más rápido. Recuerda que cada niño es diferente y aprende a su propio ritmo, y la constante interacción con su familia es fundamental.

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¿Cómo estimular el habla de los niños en casa?

Además de ver los capítulos de Plim Plim y Pocoyó y cantarle las canciones, es muy importante que te escuche hablar y, sobre todo, pedirle que repita las palabras una y otra vez. Háblales durante las actividades diarias, lee cuentos, canta y dale tiempo de responder. Si por cualquier motivo te preocupa que el desarrollo de su lenguaje no esté dentro de los estándares normales, te recomendamos consultarlo con un pediatra o un especialista en lenguaje.

¿A qué edad aprenden los niños a hablar?

Nuestros hijos comienzan a aprender a comunicarse desde el nacimiento y dicen sus primeras palabras con significado entre los 12 y 14 meses. De hecho, su llanto es su primera forma de comunicación y a partir de los 4 a 6 meses empieza con las risas, carcajadas, balbuceos y vocales. Su vocabulario evoluciona rápidamente hasta los 18 a 24 meses. Hasta ese punto pueden combinar palabras y formar frases cortas.

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