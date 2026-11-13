La biología es un tema muy importante, ya que podemos entender la relevancia sobre la naturaleza. Si quieres que tus hijos entiendan de forma sencilla el tema, te dejaremos 4 capítulos de Plim Plim y Bluey que puedes ponerles para que aprendan de forma sencilla junto a sus personajes favoritos, grandes alternativas para disfrutar del Megapuente por la Revolución Mexicana.

4 capítulos de Plim Plim y Bluey sobre la biología

Plim Plim: La Naturaleza

En este episodio vemos que Plim Plim le enseña a los pequeños la importancia en el cuidado del medio ambiente, además de mostrar la belleza que podemos encontrar alrededor. Ya que vemos al tierno personaje con sus amigos explorar un paisaje natural, en donde tendrán un importante aprendizaje sobre la biología.

Plim Plim: Vamos a sembrar

En este capítulo vemos a Plim Plim junto a otros personajes aprender la forma en que se debe preparar la tierra para sembrar. Una gran forma en que los pequeños van a entender el origen de los alimentos y la importancia de trabajar en equipo, un episodio que van a disfrutar en el Megapuente por la Revolución Mexicana.

Bluey: El Vertedero o El Basurero

Vemos a la pequeña Bluey tomar un viaje en coche para dirigirse al basurero municipal, pero en ese momento descubre que su padre esta desechando algunos dibujos viejos causando cierta tristeza. Durante toda la trama, los personajes entienden la importancia del reciclaje, arreglando toda la situación, un tema relevante dentro de la biología.

Blue: Noche de Basureros

Bluey y su familia sacan la basura del hogar, pero Bingo le confiesa a su mamá que recibe un mal trato de otro niño. A los largo del capítulo, los niños en el Megapuente por la Revolución Mexicana entienden la importancia de la recolección de los desechos y el respeto al entorno urbano.