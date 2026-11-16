Llevar una alimentación equilibrada es importante a cualquier edad, pero es durante la infancia que se puede conversar con los niños sobre por qué tienen que comer frutas y verduras, no solo golosinas. Y una forma accesible de abordar este tema sin tener que recurrir a los regaños o castigos, es con capítulos de sus caricaturas favoritas, como Masha y el Oso o Plim Plim, que tienen lecciones valiosas en torno a la comida.

¿Cómo hacer que los niños disfruten una alimentación saludable? Los mejores capítulos de Plim Plim y Masha y el Oso para que coman de todo

“Vamos a sembrar”. La historia cuenta la aventura de Mei-Li un día que quiere probar sembrando sus propios vegetales, pero por su emoción se apresura y termina perdiendo las semillas en un arroyo. Al final, Plim Plim le ayuda a solucionar las cosas y se suma a la misión, mientras los personajes hacen paso a paso los cuidados para que productos como las verduras crezcan. Por lo que es una gran forma de explicarle a los pequeños acerca de estos procesos y recordarles todas las propiedades que aportan las comidas naturales o no tan procesadas.

“En la huerta”. Este es uno de los capítulos más pegajosos de Plim Plim, pues se trata de un video musical en el que presentan una variedad de frutas y verduras para que los niños se familiaricen con los nombres. Al mismo tiempo, recuerdan que son alimentos que nutren al cuerpo, por lo que la melodía resulta muy útil para que sientan curiosidad por incluirlos en su alimentación diaria.

“La dulce vida”. Trata de un día en el que Masha siente mucho antojo por golosinas y come tantos que termina con dolores en la muela. Estas caricaturas permiten enseñarles a los menores por qué hay productos como el azúcar que se deben comer moderadamente y que los dulces no pueden formar parte de su dieta habitual por más que les gusten.

capítulos Masha y el Oso Masha y el Oso tiene capítulos para hablar con los niños sobre la importancia de comer bien. FOTO: Panadería