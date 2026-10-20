4 capítulos de Plim Plim y Pocoyó para hablar sobre la tristeza y entenderla

No todas las emociones son fáciles de procesar para los niños pequeños, ya que hay sensaciones que se les pueden complicar de expresar y lidiar en su día a día. Por ejemplo, cuando se sienten tristes pero no entienden bien qué está pasando, lo mejor es darles la confianza de expresarse y recordarles que no hay nada de malo en estas sensaciones, una misión en la que los capítulos de personajes como Plim Plim o Pocoyó pueden ser de gran ayuda mientras se entretienen.

¿Cómo enseñarle a los niños de la tristeza? Los mejores capítulos de Pocoyó y Plim Plim para que expresen sus sentimientos