4 capítulos de Plim Plim y Pocoyó para hablar sobre la tristeza y entenderla
Normalizar la tristeza como una emoción en los niños es importante y una forma fácil para empezar este proceso, es con capítulos de sus caricaturas favoritas.
No todas las emociones son fáciles de procesar para los niños pequeños, ya que hay sensaciones que se les pueden complicar de expresar y lidiar en su día a día. Por ejemplo, cuando se sienten tristes pero no entienden bien qué está pasando, lo mejor es darles la confianza de expresarse y recordarles que no hay nada de malo en estas sensaciones, una misión en la que los capítulos de personajes como Plim Plim o Pocoyó pueden ser de gran ayuda mientras se entretienen.
¿Cómo enseñarle a los niños de la tristeza? Los mejores capítulos de Pocoyó y Plim Plim para que expresen sus sentimientos
"¿Qué sientes hoy?". A los pequeños les gusta ver los episodios de Plim Plim que tienen temática musical y canciones pegajosas que enseñan valiosas lecciones. Una de las más famosas, es "¿Qué sientes hoy?", que incentiva el aprendizaje de emociones que muchos catalogan de "negativas", como la tristeza, el miedo y el enojo. Así podrán ir comprendiendo que es normal no estar alegre todos los días y hasta querer un abrazo reconfortante.
- "La muñeca perdida". Este es uno de los capítulos de Plim Plim que enseñan diferentes lecciones, desde cuidar bien sus pertenencias hasta normalizar la tristeza al perder algo preciado. En "La muñeca perdida", Acuarela extravía la muñeca favorita de Mei Li y que solo aceptó prestarle por un momento para jugar. Ambos personajes terminan con el ánimo decaído, pero recuerda que nunca nada es tan malo como parece y este mensaje es muy importante para transmitir a los niños.
"El globo de Pocoyó". Por estar jugando con Loula, Pocoyó se distrae y se le termina perdiendo su globo preferido. Para cuando se da cuenta, solo ve cómo se aleja en el cielo y se pone muy triste, lo que por instinto hace que quiera buscar a un culpable. Al final, termina entendiendo que solo él es responsable de sus juguetes y también se da cuenta de que cualquier amistad es mucho más importante que algo material, pues ellos son capaces de hacerlo sentir mejor en momentos así.
- "Me parto de risa". Aunque el título suene contradictorio, la historia de "Me parto de risa" es uno de los mejores capítulos de Pocoyó o Plim Plim para darle lecciones a los niños sobre la tristeza y que aprendan a hablar de sus emociones. El simpático protagonista se siente triste y molesto, por lo que se niega rotundamente a sonreír, hasta que Elly y Pulpa consiguen animarlo, reforzando la idea de que expresarse siempre será mejor que querer ocultar las emociones.