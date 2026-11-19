Sentir enojo, frustración o tristeza forma parte del desarrollo emocional durante la infancia. Cuando algo no sale como esperan, alguien toma su juguete o deben compartir un objeto que consideran suyo, los pequeños pueden experimentar molestia. Aunque para ello le pueden servir estos 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyó. Mientras que estos episodios de Peppa Pig y Bluey ayudan a los niños a dejar el miedo a dormir solos.

A través de personajes, canciones y conflictos cotidianos, los menores encuentran ejemplos de cómo afrontar una decepción, hacer una pausa antes de responder y comprender que sentir rabia no significa que puedan agredir a otras personas. Mientras que estos 4 capítulos de Bluey y Plim Plim enseñan a los niños los números del 1 al 100 de forma fácil y divertida.

4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo para enseñarle a los niños que estar molesto está bien en ciertas circunstancias 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo para enseñarle a los niños que estar molesto está bien en ciertas circunstancias (Panadería)

Capítulos de Plim Plim y Pocoyó

1. ¡No te enfades, Pocoyó!: En esta historia, el protagonista atraviesa situaciones que no salen como esperaba y experimenta frustración durante la convivencia con sus compañeros. Sus amigos le recuerdan la importancia de respirar antes de actuar y buscar una manera más tranquila de resolver los desacuerdos.

2. La fiesta de Pocoyó: Organizar una celebración puede convertirse en un problema cuando las personas involucradas tienen ideas diferentes. En este capítulo, el personaje prepara una fiesta, pero se frustra porque sus amigos no siguen las reglas que él establece.

3. Antes de reaccionar: Este contenido utiliza una canción para transmitir una herramienta sencilla de autorregulación: hacer una pausa antes de responder ante una situación que provoca enojo. La propuesta consiste en detenerse, respirar profundamente y recuperar la tranquilidad antes de tomar una decisión o dirigirse a otra persona.

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4. ¿Qué Sientes Hoy?: Reconocer una emoción es uno de los primeros pasos para expresarla de manera adecuada. Este contenido presenta diferentes sentimientos, entre ellos alegría, tristeza, miedo y enojo, mediante recursos musicales que facilitan su identificación.