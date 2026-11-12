El ingreso al preescolar representa una etapa importante para el desarrollo de los menores, pues comienzan a convivir con otros compañeros, seguir instrucciones y relacionarse con adultos fuera de su entorno familiar. Es por ello que traemos para ti estos 4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig que enseñan a los niños a respetar a sus maestros del kínder. Mientras que estos episodios son ideales para hablar sobre el aburrimiento y la soledad.

Aprender a escuchar, pedir las cosas con amabilidad y reconocer el trabajo de sus profesores son hábitos que pueden reforzarse mediante situaciones cotidianas. Pocoyó y Peppa Pig cuentan con episodios que presentan experiencias dentro de la escuela, desde la llegada de un nuevo compañero hasta las actividades que dirige un maestro. Mientras que estos capítulos son ideales para terminar con los berrinches de los pequeños.

4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig que enseñan a los niños a respetar a sus maestros del kínder 4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig que enseñan a los niños a respetar a sus maestros del kínder (Panadería)

Capítulos que enseñan a los niños a respetar a maestros

1. Pocoyó va al colegio: Este episodio presenta a Valentina y Pajarito dentro de una escuela, donde utilizan mochilas, cuadernos y lápices para realizar sus actividades. Elly ocupa el papel de profesora, mientras que Pocoyó y Pato inicialmente prefieren jugar a la pelota en lugar de participar en las actividades escolares. Conforme avanza la historia, ambos descubren el interés de las tareas que realizan sus amigos y deciden integrarse.

2. El primer día de Yanko: La historia presenta a Yanko durante su primera jornada escolar. El personaje siente vergüenza y no se atreve a entrar al colegio, por lo que sus amigos lo ayudan a integrarse a las actividades. A lo largo del episodio, conoce diferentes espacios de aprendizaje, como las clases de lengua, música y gimnasia.

4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig que enseñan a los niños a respetar a sus maestros del kínder 4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig que enseñan a los niños a respetar a sus maestros del kínder (Panadería)

3. Mr. Bull the Teacher: En este capítulo, Madame Gazelle necesita acudir al dentista y deja al grupo bajo el cuidado de Mr. Bull. El personaje asume el papel de profesor por un día y propone diferentes temas para trabajar con los pequeños. Sin embargo, los alumnos ya conocen los contenidos que menciona, por lo que decide enseñarles cómo reparar una tabla del suelo que produce un ruido molesto.

4. Please and Thank You: Madame Gazelle dedica esta historia a enseñar buenos modales a los alumnos del grupo. Para explicar cómo tratar correctamente a otras personas, introduce un árbol de la amabilidad en el salón y propone utilizar dos expresiones: por favor y gracias. Peppa participa en la actividad y explica cuándo corresponde utilizar cada una.