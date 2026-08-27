Los berrinches suelen aparecer cuando un niño todavía tiene dificultades para expresar con palabras lo que siente. Hay 5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre que pueden ayudar a los padres a que los pequeños identifiquen sus emociones y encuentren la calma. Mientras que estos 4 episodios de Peppa Pig y Bluey enseñan a los más pequeños a atarse las agujetas solitos.

Las historias de Bluey y Daniel el Tigre pueden utilizarse como punto de partida para conversar sobre frustración, límites, enojo y autocontrol. Cabe mencionar que estos episodios no suplen la crianza de los padres ni garantizan que un berrinche desaparezca, pero presentan situaciones concretas que los adultos pueden retomar. En cambio, estos 4 capítulos de Plim Plim son ideales para que los niños aprendan a saber qué hacer en momentos de soledad.

5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre que pueden ayudarte a terminar con los berrinches|Panadería

Los capítulos que ayudan a terminar con los berrinches

1. Faceytalk: Este capítulo gira alrededor de Muffin y Socks durante una videollamada. Muffin quiere quedarse con la tablet y no permite que su hermana tenga su turno. Su padre intenta intervenir. Después, Muffin vuelve a utilizar el teléfono a escondidas y provoca una persecución por toda la casa.

2. Muffin Cone: Muffin debe utilizar un cono porque no consigue dejar de chuparse el dedo. El accesorio interfiere con el juego que Bluey y Bingo realizan, por lo que ella queda fuera de la actividad.

3. Sticky: Chilli intenta sacar a Bluey y Bingo de casa para llevarlas al parque, pero las niñas encuentran distintas razones para retrasar la salida. Bluey busca su sombrero, Bingo necesita cepillarse los dientes y el juego con un pequeño gecko pegado al techo termina por aumentar la demora. La situación provoca frustración en Chilli, quien incluso amenaza con cancelar la salida.

5 capítulos de Bluey y Daniel el Tigre que pueden ayudarte a terminar con los berrinches|Panadería

4. Daniel Gets Mad: Daniel el Tigre y Prince Wednesday esperan jugar en la playa, pero la lluvia cambia sus planes y la mamá les explica que no pueden salir. Ambos se enojan ante la noticia. Después de recuperar la calma, Daniel y Prince Wednesday encuentran una alternativa: crear una playa dentro de la casa.

5. Circle Time Squabble: Daniel se enfada con Miss Elaina hasta el punto de querer empujarla, pero recuerda que puede detenerse antes de lastimar a otra persona. El episodio aborda que sentir una emoción es válido, pero hacer daño a otra persona no lo es.