4 capítulos de Paw Patrol y Peppa Pig con temática de Halloween para que tus hijos celebren sin tener miedo
Los niños pequeños pueden asustarse fácilmente con Halloween y todo lo que rodea la festividad. Estos 4 episodios de Paw Patrol y Peppa Pig te ayudarán.
Si tu hijo todavía siente nervios y miedo cuando ve los disfraces, los adornos, las figuras y las máscaras de Halloween y te preocupan lo cercanas que están las fechas, no te preocupes. Existen caricaturas para niños como Paw Patrol y Peppa Pig que te servirán para acercarlo a estas festividades con elementos amables y agradables para ellos. Aquí te dejamos 4 episodios con los que los puedes acercar lentamente al Halloween sin que sientan temor y ansiedad:
- Paw Patrol - Los cachorros y el Pirata Fantasma
- Peppa Pig: Fiesta de calabazas
- Peppa Pig: La competencia de las calabazas
- Paw Patrol: Los cachorros salvan al fantasma solitario
Recuerda que lo importante es que los acerques con elementos infantilizados, que se vean agradables y adorables para estas festividades. Evita por completo que a su alrededor haya cosas terroríficas, con vísceras o sangre. Otra cosa importante es que lo veas con ellos y los acompañes, por si les resulta complicado.
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¿Cómo verlos si tu hijo le tiene miedo a Halloween?
Para empezar, no es necesario que los vean uno tras otro como una maratón. La idea es introducirlo poco a poco en este mundo mientras lo acompañas. Una buena idea es que tú comiences a señalar las partes divertidas sin centrarte en los elementos de Halloween; la idea es que lo vean normal. Puedes idear también que este capítulo sea como una ida al cine con sus peluches y muñecos, para reforzar que se sienta en un espacio seguro.
¿Qué pasa si no ayudamos a un niño a afrontar su miedo?
Aunque no lo creas, es muy importante acercar a los niños con cuidado a todo aquello a lo que le temen, ya que de no hacerlo, el temor se hará más grande y fuerte con el tiempo. Por si fuera poco, aunque no lo veas, podría sentirse incapaz de superar algo que los demás ven con normalidad, lo que muchas veces genera burlas y termina por generarle baja autoestima.
Recuerda que siempre te puedes asesorar con expertos si el miedo es excesivo. Ellos te ayudarán a que tu hijo o hija no crezca con una necesidad de protección y trastornos de ansiedad.