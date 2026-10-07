4 episodios de Masha y el Oso y Paw Patrol que pueden ayudar a tu hijo si le dan miedo los disfraces para Halloween

Halloween puede ser muy divertido para niños y adultos por igual, pero no para todos. Algunos niños pequeños se impresionan demasiado al ver los disfraces, las máscaras de monstruos, payasos y fantasmas. Por lo mismo, puede que le cueste mucho imaginar o desear usar un disfraz para salir a pedir dulces, por lo que una buena alternativa es acercarlo poco a poco y de manera sutil antes de que llegue el Halloween. Estos 4 capítulos de Masha y el Oso y Paw Patrol te ayudarán a demostrarle que muchas cosas que parecen aterradoras no lo son y pueden resultar divertidas:



Masha y el Oso: Huellas de animales desconocidos

Masha y el Oso: Terrible historia sobre monstruos y quienes les temen.

Paw Patrol: Los cachorros y el pirata fantasma

Paw Patrol: Los cachorros salvan a los niños del dulce o truco

Estos capítulos llevan de la mano a los niños por historias ambientadas con un aura de misterio muy al estilo del Halloween, además de que algunos de ellos los acercan al tema de los disfraces y pedir dulces. Lo más importante como padre es que no lo forces y lo acompañes a disfrutar de estos episodios.

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¿Por qué algunos niños le tienen miedo a los disfraces de Halloween?

Algunos niños generan miedo y rechazo a los disfraces porque su cerebro todavía no distingue con claridad lo que es real y lo que es fantasía. La mayoría de los niños entre 2 y 6 años tienen un concepto muy fijo de cómo debe lucir una persona, por lo que un rostro cubierto o maquillado puede interpretarse como algo amenazante. Por si fuera poco, a muchos les cuesta entender que bajo ese disfraz se encuentran su mamá, papá o sus hermanos, aunque se lo digas.

¿Cómo quitarles el miedo a los niños de disfrazarse?

Si te emocionan estas fechas y te urge ver disfrazado a tu hijo junto a ti y el resto de la familia, habrá que tomarlo con calma. No lo presiones ni lo obligues. Prueba con ver estos capítulos de Masha y el Oso, Paw Patrol y otras caricaturas para acercarlo a estos temas. Valida sus emociones y evita que tanto tú como el resto de la familia usen máscaras o maquillaje. Otra buena idea es acercarlo poco a poco a un disfraz de su personaje favorito y dárselo sin ponérselo, que lo vea y lo toque cuando él quiera. Aunque este no sea un disfraz de Halloween, le permitirá entender el juego y acercarse a su ritmo.