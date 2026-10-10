4 ideas de stickers de Jinu de los Saja Boys, para que tus hijos puedan decorar su mochila

Con algunas ideas de stickers, tus hijos puedes usarlos para decorar su mochila, una gran alternativa para obtener un objeto más cercano a su personalidad. Si tus niños son fans de Jinu que aparece en los Saja Boys, te detallaremos 4 alternativas que puedes conseguir.

4 ideas de stickers de Jinu de los Saja Boys

Saja Boys: Jinu con su nombre abajo

La primera opción que tenemos en las ideas de stickers, es la imagen de Jinu, mientras que en la parte inferior tiene su nombre junto al logo de los "Saja Boys", de igual manera puedes encontrar el mismo diseño pero con los rostros de los demás integrantes de la agrupación.

Saja Boys: Diversas expresiones de Jinu

Otras de las grandes alternativas que tus hijos pueden usar para decorar su mochila, es con stickers que cuenten con diferentes rostros de Jinu, mostrando varias expresiones o diseños de animación para hacerlo más llamativo.

Saja Boys: Diseño universitario

Otras de las alternativas que podemos optar, es la que Jinu portando un diseño similar al de las universidades, en el centro vemos su rostro, mientras que por arriba trae su nombre y abajo el título de Saja Boys.

Saja Boys: Versión humano y demonio

Por último, contamos con los diseños del personaje pero en su aspecto humano y otro de demonio, de igual manera puedes encontrar el diseño con cada uno de los integrantes de la agrupación, una gran alternativa para que tus hijos puedan decorar su mochila con las ideas de stickers.

¿Cómo evitar que las calcomanías se despeguen?

Al tratarse de calcomanías es común que con cierta facilidad puedan empezar a despegarse de la tela, por lo que es importante aplicar ciertos tips para que tengan una mayor adherencia. Se recomienda aplicar lo siguiente:

