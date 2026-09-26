El fenómeno musical de los Saja Boys ha conquistado el corazón de los más jóvenes, inspirando no solo coreografías y listas de reproducción, sino también en el mundo de las manualidades infantiles, especialmente con Baby Saja y plantillas para imprimir y colorear.

El muy especial y carismático Baby Saja, el espíritu de león coreano que equilibra su inmenso poder con una apariencia adorable.

Proporcionar a los niños dibujos para colorear de este personaje es una manera infalible de conectar su emoción por la pantalla con una actividad manual que estimula la concentración.

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5 plantillas de Baby Saja de los Saja Boys para imprimir y colorear

Baby Saja líder con su micrófono de concierto

El diseño muestra al tierno personaje animado sosteniendo un gran micrófono con ambas manos mientras guiña un ojo con picardía, rodeado de un fondo repleto de estrellas fugaces y notas musicales flotantes.

Plantilla Baby Saja para imprimir y colorear|Pinterest

Dos integrantes de los Saja Boys

Plantilla Baby Saja para imprimir y colorear|Pinterest

Esta plantilla ilustra a Baby Saja sentado en el suelo junto a otro de los divertidos personajes, sonriendo alegremente mientras comparten un par de audífonos diadema gigantes que se conectan a un reproductor de música digital.

Baby Saja con estilo urbano y patineta

Plantilla Baby Saja para imprimir y colorear|Pinterest

Muestra al integrante luciendo ropa de estilo streetwear, que incluye una gorra volteada hacia atrás, pantalones cargo con bolsillos grandes y tenis deportivos de bota alta, mientras posa de pie junto a una patineta decorada con grafitis sencillos en la parte inferior.

La banda completa de los Saja Boys

Esta plantilla de gran formato reúne a todos los integrantes de la banda en su versión baby y chibi, posando juntos hombro con hombro frente al gran logotipo central de la película.

Plantilla Baby Saja para imprimir y colorear|Pinterest

Cada caricatura cuenta con rasgos faciales, peinados y accesorios únicos que permiten identificar a cada uno de los integrantes de la agurpación.

Baby Saja festivo celebrando

Plantilla Baby Saja para imprimir y colorear|Pinterest

El diseño muestra al personaje luciendo un divertido gorrito de fiesta con líneas y sosteniendo un enorme pastel de tres pisos decorado con chispas de colores, velas encendidas y globos flotando a los costados de la composición.