Para quienes buscan una sorpresa relacionada con KPop Demon Hunters, existen estas 4 piezas para regalar en Navidad sin gastar de más. Mientras que estos 8 juguetes son perfectos para dar a una verdadera fan.

En estas opciones no se requiere pagar más de 400 pesos, ya que hay piezas que incluyen desde pequeñas figuras oficiales de Mattel hasta accesorios para mochilas y artículos personales. Además, varias tiendas ofrecen llaveros, pines y calcomanías con diseños inspirados. Mientras que 6 juguetes de Plim Plim y Bluey ayudan a los niños a desarrollar su atención.

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Juguetes sin gastar de más

1. Mini figuras sorpresa de Mattel: Una de las opciones más accesibles es la colección de minifiguras sorpresa de Mattel, cuyo precio es de 199 pesos. Cada empaque incluye una figura de aproximadamente 9 centímetros, un accesorio temático y un gancho para utilizarla como llavero. La colección contempla 13 personajes, entre ellos integrantes de HUNTRIX, Saja Boys, Derpy y otros protagonistas de la historia.

2. Pines de Rumi: Para quienes prefieren los accesorios pequeños, otra alternativa son los pines inspirados en Rumi. El pin de este personaje tiene un precio de 69 pesos, una opción que puede complementar una mochila, una lapicera o una colección de artículos relacionados con la película.

3. Llaveros de Derpy: Los seguidores de Derpy, el pequeño tigre azul que aparece en la historia, también pueden encontrar accesorios con su imagen. Se comercializa un llavero de este personaje por 119 pesos, una alternativa para colocar en mochilas, estuches o bolsas.

4. Furby Furblets de Derpy: Este juguete combina el universo de KPop Demon Hunters con los populares Furby Furblets de Hasbro. El modelo inspirado en Derpy, el tigre azul que acompaña a Jinu, tiene un precio de 279 pesos en Amazon México. Su formato compacto permite llevarlo como accesorio y coleccionarlo junto con otros personajes de la franquicia.