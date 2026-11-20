La Navidad es una de las temporadas ideales para sorprender a una fan de KPop Demon Hunters con un regalo inspirado en sus personajes favoritos. Si tienes una hija, hermana, amiga o familiar que disfruta de las aventuras de HUNTR/X y los Saja Boys, existen diferentes juguetes y coleccionables que puedes considerar para esta temporada. Desde muñecas y figuras de acción hasta peluches y accesorios luminosos, estas 8 ideas de regalos de KPop Demon Hunters pueden convertirse en una sorpresa especial para una verdadera fan.

La popularidad de la película de Netflix también llegó al mundo de los juguetes, con colaboraciones de marcas como Mattel y Hasbro, que desarrollaron productos inspirados en Rumi, Mira, Zoey, Jinu y otros personajes de la historia. Entre las opciones hay muñecas, juegos, figuras coleccionables y artículos para recrear algunas de las escenas más recordadas de la película.

Juguetes de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad

1. Muñecas de Rumi, Mira y Zoey: Son una de las alternativas para quienes siguen las aventuras de HUNTR/X. Mattel cuenta con muñecas inspiradas en las tres protagonistas, con vestuarios relacionados con sus presentaciones musicales. También hay versiones con sus atuendos de la canción Golden, por lo que puedes elegir la que más se parezca al estilo de su integrante favorita.

Juguetes de KPop Demon Hunters. Juguetes de KPop Demon Hunters. ((Especial))

2. Muñeca coleccionable de Jinu: Si la fan de la película prefiere a los Saja Boys, esta opción puede ser una buena sorpresa. La colección de Mattel incluye una muñeca de Jinu, uno de los personajes principales de la agrupación rival de HUNTR/X. Es una alternativa para quienes disfrutan coleccionar figuras y recrear momentos de la historia.

3. Figuras de acción de HUNTR/X y los Saja Boys: Estas figuras permiten tener a los personajes favoritos en una colección o utilizarlos para recrear algunas escenas de la película. Entre las opciones se encuentran Rumi, Mira, Zoey y Jinu, con diseños inspirados en sus apariencias dentro de la historia. También son una alternativa para decorar escritorios, repisas o espacios dedicados a KPop Demon Hunters.

4. Peluches de Derpy y Sussie: Si buscas un regalo más tierno, los peluches inspirados en los personajes de la película son otra alternativa. Entre las opciones de Squishmallows se encuentran Derpy, el tigre azul que acompaña a las protagonistas, y Sussie. También hay pequeños peluches de las integrantes de HUNTR/X que pueden colocarse en mochilas, bolsas o estuches.

Juguetes de KPop Demon Hunters. Juguetes de KPop Demon Hunters. ((Especial))

5. Furby Furblets de KPop Demon Hunters: Los juguetes interactivos también forman parte de esta colección. Hasbro lanzó versiones inspiradas en Derpy Tiger y el demonio de los Saja Boys. Estos pequeños personajes cuentan con más de 45 sonidos, orejas que se abren y accesorios temáticos. Además, tienen un clip para llevarlos como llaveros o colocarlos en una mochila.

6. Lightsticks de HUNTR/X y Saja Boys: Para las fans que disfrutan la música y las presentaciones de K-pop, estos accesorios luminosos son una de las opciones más llamativas. Hasbro lanzó versiones inspiradas en las dos agrupaciones, que se iluminan y pueden sincronizarse entre sí mediante tecnología infrarroja. Son ideales para recrear un concierto en casa mientras suenan canciones como Golden o Soda Pop.

7. Armas de juguete de las cazadoras de demonios: Si la fan disfruta las escenas de acción, puedes considerar los juguetes NERF inspirados en las armas de las protagonistas. Entre los modelos se encuentran las Spirit Blades de Zoey, la Four Tiger Sword de Rumi y la Curved Moon Sword de Mira. Estas versiones permiten recrear las aventuras de HUNTR/X y jugar a convertirse en una cazadora de demonios.

Juguetes de KPop Demon Hunters. Juguetes de KPop Demon Hunters. ((Especial))

8. Polly Pocket de los Saja Boys: Para cerrar las propuestas, este set es una alternativa para quienes disfrutan los juguetes miniatura y las colecciones. Mattel lanzó un paquete de Polly Pocket inspirado en los cinco integrantes de Saja Boys, con figuras pequeñas que puedes conservar, exhibir o incorporar a otros juegos. Es un regalo que combina el universo de la película con el estilo de los clásicos juguetes de colección.