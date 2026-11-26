Las caricaturas para niños no solo son para que se entretengan frente a la televisión, también pueden convertirse en grandes aliadas para su crecimiento. Y dos de los programas infantiles que cuentan con lecciones fáciles de comprender, son Bluey y Plim Plim, con capítulos que abordan temas como darle el valor que se merece a la amistad y cómo pueden ser buenos amigos, para que desde pequeños lo tengan presente y lo apliquen al relacionarse.

¿Cómo hablar con los niños de la amistad? Los capítulos de Plim Plim y Bluey que les dan lecciones importantes

“Palomitas de maíz”. Hoggie se emociona por una tarde de películas con sus amigos y termina comiéndose todas las palomitas, sin detenerse a pensar si alguien más quería probarlas. Al final, comprende que debió ser compartida y todos entienden que no lo hizo con mala intención. Este es uno de los episodios de Plim Plim en torno a la amistad y que sirven para explicarle a los infantes que los gestos de consideración pueden evitar peleas innecesarias.

“Los premios de la amistad”. Lo que debía ser un rato divertido por una entrega de premios, se vuelve un momento incómodo porque Hoggie quiere quedarse con todos los trofeos y los rompe. Esta historia permite conversar con los chicos sobre cómo la competencia no siempre es lo más importante, menos cuando los adversarios son amigos o seres queridos.

“De campamento”. Durante un viaje de vacaciones, Bluey va a un campamento y conoce a Jean-Luc, quien habla francés y con el que se le complica comunicarse por esta diferencia de idiomas. Sin embargo, esto no impide que ambos intenten entenderse para jugar y se vuelven grandes amigos. Este es uno de los capítulos de Bluey que son ideales para platicar con los niños de que no deben excluir a nadie.

“Ejército”. En su primer día de clases, Jack tiene dificultades para seguir instrucciones y parece estar demasiado nervioso. Pero esta situación rápido se transforma porque Calypso lo anima a jugar con Rusty y se divierten imaginando una aventura de soldados. Esta historia es una oportunidad para hablar con los pequeños sobre cómo hacer amigos en un lugar desconocido y cómo pueden alegrar a alguien con su amistad.

capítulos Bluey Bluey tiene episodios que tratan de la amistad y ser buenos amigos. FOTO: Panadería