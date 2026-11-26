Las caricaturas para niños no solo son para que se entretengan frente a la televisión, también pueden convertirse en grandes aliadas para su crecimiento. Y dos de los programas infantiles que cuentan con lecciones fáciles de comprender, son Bluey y Plim Plim, con capítulos que abordan temas como darle el valor que se merece a la amistad y cómo pueden ser buenos amigos, para que desde pequeños lo tengan presente y lo apliquen al relacionarse.
¿Cómo hablar con los niños de la amistad? Los capítulos de Plim Plim y Bluey que les dan lecciones importantes
- “Palomitas de maíz”. Hoggie se emociona por una tarde de películas con sus amigos y termina comiéndose todas las palomitas, sin detenerse a pensar si alguien más quería probarlas. Al final, comprende que debió ser compartida y todos entienden que no lo hizo con mala intención. Este es uno de los episodios de Plim Plim en torno a la amistad y que sirven para explicarle a los infantes que los gestos de consideración pueden evitar peleas innecesarias.
- “Los premios de la amistad”. Lo que debía ser un rato divertido por una entrega de premios, se vuelve un momento incómodo porque Hoggie quiere quedarse con todos los trofeos y los rompe. Esta historia permite conversar con los chicos sobre cómo la competencia no siempre es lo más importante, menos cuando los adversarios son amigos o seres queridos.
- “De campamento”. Durante un viaje de vacaciones, Bluey va a un campamento y conoce a Jean-Luc, quien habla francés y con el que se le complica comunicarse por esta diferencia de idiomas. Sin embargo, esto no impide que ambos intenten entenderse para jugar y se vuelven grandes amigos. Este es uno de los capítulos de Bluey que son ideales para platicar con los niños de que no deben excluir a nadie.
- “Ejército”. En su primer día de clases, Jack tiene dificultades para seguir instrucciones y parece estar demasiado nervioso. Pero esta situación rápido se transforma porque Calypso lo anima a jugar con Rusty y se divierten imaginando una aventura de soldados. Esta historia es una oportunidad para hablar con los pequeños sobre cómo hacer amigos en un lugar desconocido y cómo pueden alegrar a alguien con su amistad.
- “Mariposas”. Bluey y Judo quieren jugar a solas y dejan a Bingo fuera de las dinámicas, lo que la hace sentir triste. En ese momento, este simpático personaje comprende que afectó a su hermana sin querer y la une al plan. Por lo que es uno de los episodios de Bluey que refuerzan el valor de la amistad y sirven para que los niños entiendan que sus hermanos también pueden ser sus amigos.