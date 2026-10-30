4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar sobre tener hermanos
Si no sabes cómo hablar con tus hijos acerca de un nuevo integrante a la familia, hay capítulos de Peppa Pig o Bluey que exponen el tema de forma sencilla.
A muchos niños les puede ilusionar la idea de tener un hermano, pero a otros llega a causarles cierto temor o incluso estas sensaciones aparecen cuando ya los tienen y pelean demasiado. Y aunque hablar de este tema puede sonar muy complicado para los padres, lo cierto es que hay ocasiones en las que los capítulos de caricaturas son de gran ayuda, sobre todo si son de personajes que les gustan, como Peppa Pig o Bluey.
Los capítulos más tiernos de Bluey y Peppa Pig que tratan de tener hermanos y son ideales para niños pequeños
"Bedroom", de Bluey. En este episodio, Bluey está feliz porque por fin tiene su propia habitación y se imagina lo bien que se la pasará, pero cuando llega la hora de dormir, se da cuenta de que extraña a Bingo, su hermanita. Esta historia permite conversar con los menores sobre el amor incondicional que existe en las familias y que la distancia no implica dejar de tenerse cariño.
- "Squash", de Bluey. La historia trata del día en que la familia Heeler participa en un divertido juego de squash en el que todos los integrantes demuestran sus habilidades, pero Bingo los sorprende porque es muy buena a pesar de ser pequeña. Este tipo de capítulos de Bluey son una gran oportunidad para enseñarle a los niños que algo puede ser más divertido si lo comparten con sus hermanos y que no deben subestimarlos.
"Sibbling School", de Peppa Pig. Para prepararse ante la llegada de Evie, su hermanita, Peppa Pig y George van a clases especiales donde descubren cómo será tener un nuevo integrante en la familia. Aprenden sobre cuidados y cómo pueden participar en esta etapa, lo que es perfecto para hablar con los niños y recordarles que no deben pensar que van a perder atención, sino que existen muchas formas para involucrarse y crear recuerdos entrañables.
- "New Baby", de Peppa Pig. Por las ansias de conocer a su hermana, esta simpática cerdita de las caricaturas comienza a desesperarse y ya quiere volver a experimentar la sensación de ser la mayor. Así que este es uno de los capítulos de Peppa Pig o Bluey que permiten abordar con los niños todas las dudas que tengan sobre ver a su familia crecer, recordándoles que si bien habrá algunos cambios, su lugar seguirá intacto y que pueden estar presentes de diferentes maneras.