Dentro de pocos días llegará el Black Friday, una temporada en la que habrá importantes descuentos, ideal para comprar todo de las fiestas decembrinas. Si tus hijos son fans de Bluey, te dejamos 5 opciones de juguetes que puedes regalar en Navidad, ideales para mejorar su creatividad y dejar de lado el teléfono o la tablet.

5 juguetes de Bluey para regalar en Navidad

Bluey: Kit de slimy sand

Es un kit de Bluey en el que tus pequeños podrán jugar con arena cinética, contando con ricos aromas que podrán disfrutar mientras juegas, además de poder hacer varias siluetas en ella con ayuda de unos moldes que ya vienen incluidos en el paquete, con el que podrán dejar el teléfono por varias horas.

Bluey: Duck Cake

Para los que son fans de la serie animada, pueden regalar en Navidad un kit con el que pueden crear al “cake duck”, solamente deben seguir las indicaciones del juguete, logrando que esto fomente su creatividad al poder jugar con él.

Bluey: Chef creativo

Si tu hijo tiene ciertas habilidades culinarias o interés en el tema, entonces este es uno de los juguetes que debes regalarle, se trata de un kit completo de cocina, con el que tu pequeño podrá usar su imaginación para divertirse, además de dejar el teléfono mientras disfruta de la actividad.

Bluey: Pintura mágica

¡Para que saque su lado artístico sin desastres! Un kit con el que podrán pintar varias plantillas, fomentando su creatividad al usar sus colores favoritos, además de ser ideal ya que las pinturas no ensucian superficies, una gran alternativa para que ellos puedan desarrollar esa alternativa pero que no ponga en riesgo los muebles.

Bluey: Set de Crayola

La última alternativa que puedes regalar en Navidad, es un set de Crayola, que se destaca por poder colorear a Bingo, Muffin y Bluey, para después poder lavarlos y nuevamente iluminarlos, siendo un juego práctico con el que podrán crear todo tipo de patrones.