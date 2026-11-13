El juego es una de las actividades ideales para que los pequeños practiquen movimientos con las manos, los dedos y el resto del cuerpo, como lo pueden ser estos 5 juguetes de Bluey y Plim Plim que les ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices. Mientras que estas piezas de KPop Demon Hunters que puedes regalarles a tus hijos esta Navidad.

Entre las alternativas destacan los productos inspirados en Bluey y Plim Plim, dos personajes populares entre el público preescolar. Sus propuestas incluyen rompecabezas, instrumentos musicales, figuras magnéticas y escenarios para representar situaciones cotidianas. Mientras que estos 8 accesorios de Kpop Demon Hunters son el regalo perfecto para Navidad.

5 juguetes de Bluey y Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices 5 juguetes de Bluey y Plim Plim que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices (IA)

Los juguetes que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices

1. Rompecabezas Bluey: Los rompecabezas requieren que los pequeños observen las formas, giren las piezas y encuentren la posición que corresponde a cada fragmento.

2. Batería musical: Este instrumento electrónico está inspirado en el minisodio Drums y permite que los pequeños acompañen canciones con golpes sobre los tambores. El fabricante incluye 16 canciones y melodías, además de tres modalidades: creación musical libre, memoria y fiesta de baile. La página oficial de Bluey recomienda el producto a partir de los 3 años y señala la coordinación y el ritmo como sus principales áreas de juego.

3. Parque de juegos: El set LEGO 11201 incluye 104 piezas y está dirigido a mayores de 4 años. Contiene figuras de Bluey y Chloe, un balancín, un tobogán, una estructura para trepar, un pelícano giratorio y una zona de pícnic. Para completar el modelo, los pequeños deben unir bloques, colocar personajes y acomodar accesorios en distintas posiciones.

4. Figuras magnéticas: Los sets magnéticos de esta colección incluyen seis figuras de goma EVA con imán que pueden colocarse sobre superficies metálicas, como pizarras y paneles. La dinámica consiste en tomar cada personaje, cambiarlo de posición y formar escenas distintas.

5. Puzzles de Plim Plim: Este paquete contiene cuatro rompecabezas de cuatro piezas cada uno y un pequeño libro llamado El mundo de las emociones. El ejemplar tiene 32 páginas y mide 14 por 13.5 centímetros. La dinámica consiste en identificar los fragmentos que corresponden a cada ilustración, girarlos y unirlos hasta completar las imágenes.