Si tienes una amiga, hermana o familiar que no deja de escuchar las canciones de HUNTR/X y los Saja Boys, esta Navidad puedes sorprenderla con un regalo inspirado en K-Pop Demon Hunters. La película no solo conquistó a los fans por sus personajes y canciones, también abrió la puerta a una gran variedad de juguetes y coleccionables que cualquier seguidor querría tener. Desde muñecas con los atuendos más reconocidos de Rumi, Mira y Zoey hasta figuras de Jinu con accesorios especiales, existen opciones para quienes disfrutan recrear sus escenas favoritas o simplemente quieren ampliar su colección. Por eso, reunimos cinco alternativas que destacan por sus diseños, detalles y elementos inspirados en la película. ¡Descubre cuál sería el regalo perfecto para esta Navidad!

Sorprende a los fans de KPop Demon Hunters con figuras de sus personajes favoritos

Cada uno de estos juguetes tiene detalles que lo hacen especial, ya sea por sus accesorios, sus posibilidades de articulación o porque incluye a varios de los personajes más queridos de la historia. Estas son cinco opciones que vale la pena considerar si buscas un regalo diferente para una fan de K-Pop Demon Hunters.

Muñecas de moda Mattel de HUNTR/X y Saja Boys. Las muñecas de moda de Mattel son una alternativa para quienes quieren tener de cerca a sus integrantes favoritos de la película. Puedes encontrar personajes como Rumi, Mira y Zoey, con atuendos inspirados en sus presentaciones musicales, como How It’s Done y Soda Pop. Sus vestuarios y accesorios temáticos permiten recrear algunos de los momentos más reconocidos de la historia.

Huntrix y Jinu 5 juguetes de Kpop Demon Hunters que puedes regalarle a tus hijos esta Navidad (Pinterest)

Figura de acción articulada de Rumi. Para las fans que prefieren los juguetes con más posibilidades de movimiento, la figura de acción de Rumi es una excelente opción. Mide aproximadamente 15 centímetros y cuenta con 21 puntos de articulación, además de rostros y manos intercambiables. También incluye accesorios como la Espada de los Cuatro Tigres, kimbap y ramen, pequeños detalles que hacen que esta pieza sea todavía más atractiva para los coleccionistas.

Para las fans que prefieren los juguetes con más posibilidades de movimiento, la figura de acción de Rumi es una excelente opción. Mide aproximadamente 15 centímetros y cuenta con 21 puntos de articulación, además de rostros y manos intercambiables. También incluye accesorios como la Espada de los Cuatro Tigres, kimbap y ramen, pequeños detalles que hacen que esta pieza sea todavía más atractiva para los coleccionistas. Paquete de figuras de Rumi y Jinu: Final Battle. Si buscas un regalo que reúna a dos de los personajes más importantes de la película, este paquete de Rumi y Jinu puede ser el indicado. Se trata de un set coleccionable inspirado en la batalla final, con figuras que tienen más de 18 puntos de articulación, marcas de demonio y armas. Además, incluye los light sticks de HUNTR/X y Saja Boys, por lo que es una alternativa especial para quienes siguen a ambos grupos.

Huntrix y Saja Boys 5 juguetes de Kpop Demon Hunters que puedes regalarle a tus hijos esta Navidad (Pinterest)

K-Pop Demon Hunters For the Fans: paquete sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Este paquete es una opción divertida para quienes disfrutan descubrir qué personaje les tocará. Su presentación sorpresa puede incluir figuras coleccionables de las guerreras HUNTR/X, los integrantes de Saja Boys o incluso una figura secreta especial. Es un detalle que puede convertirse en una pequeña emoción durante la Navidad, especialmente si la persona disfruta reunir diferentes personajes.

¿Te gustan las sorpresas? Este paquete es una opción divertida para quienes disfrutan descubrir qué personaje les tocará. Su presentación sorpresa puede incluir figuras coleccionables de las guerreras HUNTR/X, los integrantes de Saja Boys o incluso una figura secreta especial. Es un detalle que puede convertirse en una pequeña emoción durante la Navidad, especialmente si la persona disfruta reunir diferentes personajes. Muñeco coleccionable de Jinu de Saja Boys. Los seguidores de Saja Boys también tienen una opción para agregar a su colección: la figura de Jinu. Este muñeco mide aproximadamente 17 centímetros y está inspirado en el característico estilo del personaje. Cuenta con ropa temática, caras y manos intercambiables, además de accesorios como un micrófono y gafas. Sin duda, es una alternativa para quienes quedaron encantados con el integrante de Saja Boys y quieren tener una representación suya en casa.