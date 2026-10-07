4 regalos de Bluey de Halloween, ideales para niños de 3 a 6 años

Halloween puede ser aún más divertido para los pequeños si lo celebran junto a sus personajes favoritos. Si tu hijo es fan de Bluey, la querida cachorrita australiana que ha conquistado a millones de familias alrededor del mundo, aquí te compartimos algunos regalos que son perfectos para sorprender a los más chiquitos del hogar en esta temporada escalofriante. Son ideales para niños de 3 a 6 años, así que toma nota y elige el que más te guste.

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4 regalos de Bluey de Halloween, perfectos para niños de 3 a 6 años

1. ¡Hurra, es Halloween! - Libro para colorear

Este libro para colorear es la opción ideal para que los más pequeños disfruten de Halloween a través de actividades recreativas y divertidas que sirven para desarrollar su motricidad fina. “¡Hurra, es Halloween!” les permitirá llenar de color a Bluey y compañía mientras echan a volar su imaginación.

¡Hurra, es Halloween! - Libro para colorear de Bluey | Crédito: Bluey

2. Set de Figuras de Halloween

Este regalo es perfecto para quienes prefieren jugar e inventar historias. El set de figuras de Bluey puede ser un obsequio súper divertido con el que los niños podrán crear sus propias aventuras, imaginar fiestas de disfraces y hasta recrear escenas de la serie. Es una alternativa ideal para combinar el juego de roles con una de las temporadas favoritas de grandes y pequeños.

Set de Figuras de Halloween de Bluey | Crédito: Bluey

3. Figuras inflables para decorar

¿Qué sería de Halloween sin las grandes decoraciones? Añade un toque especial a la decoración de tu hogar con alguna de estas increíbles figuras inflables inspiradas en la adorable cachorrita Blue Heller y la festividad de la Noche de Brujas. Sin duda, este toque llenará de magia tu casa y los más pequeños lo amarán, pues podrán encontrarse con su personaje favorito en cualquier momento del día.

Figuras inflables de Bluey para decorar en Halloween | Crédito: Gemmy

4. Calabaza para dulces en forma de Bluey

Halloween no está completo sin una buena calabaza para pedir dulces. ¡Checa este contenedor inspirado en Bluey! Es perfecto para la búsqueda y recolección de golosinas. Además, su diseño inspirado en la famosa cachorrita hará que la Noche de Brujas tenga un toque diferente y divertido.