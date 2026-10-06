3 capítulos de Bluey para ayudarle a los niños a entender la pérdida, para ver antes de Día de Muertos

Entender la pérdida de algún ser querido es un tema que pocos desean tocar, pero que es necesario para que poder sobrellevar el duelo, razón por la que debemos hablar al respecto con los niños. Es así que podemos hacer uso de ciertos capítulos de Bluey, la trama ayuda a que los menores entiendan más sobre el tema con facilidad.

Para que tus pequeños lo puedan entender antes del Día de Muertos, te detallaremos los 3 episodios que deben ver para que entiendan mejor el tema.

3 capítulos de Bluey que hablen sobre el fallecimiento

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Es el episodio 38 de su primer temporada vemos que Bluey junto a su papá se encuentran una pequeña ave herida, situación por la que hacen una inesperada visita al veterinario para darle atención al animal. Aunque hacen lo posible por salvarlo, no lo logran, siendo una escena en la que los niños procesan mejor la tristeza y se expresa la validación de los sentimientos, en especial ante la celebración de Día de Muertos.

Campamento

Vemos a Blue conocer a un pequeño francés que llego al camping, vacaciones en las que ambos se hacen grandes amigos, pero todo termina cuando ambos tienen que separarse para volver a sus hogares. Aunque no habla directamente sobre el fallecimiento de alguien, es una gran forma de demostrar la ausencia de alguien a quien queremos y lo que puede generar emocionalmente en los niños.

El Cartel

También conocido como "La Señal", donde vemos que la familia Heeler toma la decisión de vender su casa para mudarse, causando mucha tristeza ante la separación de su hogar y amigos. Igualmente, no habla directamente sobre la muerte, pero si recalca lo que implica la pérdida de rutina, sobre como cambios grandes pueden generar tristeza entre la familia, situación que pasa ante el fallecimiento de alguien.

¿A quién se le pone ofrenda el 31 de octubre?

El Día de Muertos se suele celebrar el 1 y 2 de noviembre, pero la celebración inicia desde antes, donde cada día se recuerdan a diversos difuntos de nuestro altar. Por ejemplo, el 30 y 31 de octubre va enfocado a los niños que no fueron bautizados o que no nacieron; este es el calendario que se aplica para los demás días:

