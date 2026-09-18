Lego x Bluey: cuánto cuestan y dónde comprar los juguetes para construir de Bluey

La pequeña Bluey se ha convertido en uno de los personajes favoritos de millones de niños alrededor del mundo. Y no es para menos. A través de sus episodios, la cachorrita Blue Heller comparte sus divertidas aventuras, mientras deja un mensaje de enseñanza a grandes y pequeños. Si en tu hogar reina la Bluey-manía, aquí te compartimos 4 sets de construcción de LEGO con los que tu hijo podrá pasar horas de diversión, así que toma nota.

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Los mejores 4 sets de construcción de Bluey

Armar sets de construcción no solo representa una actividad divertida para los pequeños, pues también es perfecta para desarrollar diversas habilidades mentales, físicas y sociales mientras pasan horas de diversión junto a sus personajes favoritos. Dicho esto, aquí te compartimos los mejores cuatro juguetes para construir, inspirados en los personajes de Bluey.



Set de construcción de “Abuelitas”: Este tipo de sets es perfecto para principiantes, ya que es un escenario muy sencillo de construir. Lo mejor de todo es que está inspirado en uno de los episodios más divertidos de la serie: Abuelitas. En este, Bluey y Bingo juegan a ser personas de la tercera edad. A lo largo del juego, les surge una gran duda: ¿las abuelitas pueden bailar?

Set de construcción de LEGO Bluey “Abuelitas” | Crédito: LEGO

Este tipo de sets es perfecto para principiantes, ya que es un escenario muy sencillo de construir. Lo mejor de todo es que está inspirado en uno de los episodios más divertidos de la serie: Abuelitas. En este, Bluey y Bingo juegan a ser personas de la tercera edad. A lo largo del juego, les surge una gran duda: ¿las abuelitas pueden bailar? Set de construcción de “Escuela”: Este set está inspirado en el episodio de “Bebé Prematuro” en el que Bluey y sus amigas juegan a ser mamás, pero el hijo de Indy nació antes de tiempo, por lo que todos deben seguir una higiene rigurosa, pero el personaje de Rusty no sigue dichas reglas, lo que genera un pequeño conflicto. Con este increíble juguete de construcción, los pequeños pueden recrear sus momentos favoritos del episodio.

Set de construcción de LEGO de Bluey “Escuela” | Crédito: LEGO

Este set está inspirado en el episodio de “Bebé Prematuro” en el que Bluey y sus amigas juegan a ser mamás, pero el hijo de Indy nació antes de tiempo, por lo que todos deben seguir una higiene rigurosa, pero el personaje de Rusty no sigue dichas reglas, lo que genera un pequeño conflicto. Con este increíble juguete de construcción, los pequeños pueden recrear sus momentos favoritos del episodio. Set de construcción de “Pizzeras”: Este juego es perfecto para recrear inolvidables momentos de la serie con los protagonistas disfrazados de pizzeros. El escenario está basado en el episodio “Chicas Pizza”, por lo que cuenta con elementos como el auto de Muffin, un fogatero y un árbol de columpio, perfecto para que los niños echen a volar su imaginación.

Set de construcción de LEGO de Bluey “Pizzeras” | Crédito: LEGO

Este juego es perfecto para recrear inolvidables momentos de la serie con los protagonistas disfrazados de pizzeros. El escenario está basado en el episodio “Chicas Pizza”, por lo que cuenta con elementos como el auto de Muffin, un fogatero y un árbol de columpio, perfecto para que los niños echen a volar su imaginación. Set de construcción de “Familia”: Este set es perfecto para que los niños aprendan a identificar el papel de cada miembro de la familia a través del juego de roles. Entre las figuras que incluye se encuentra Bluey, Bandit, Chilli y Bingo. Además, cuenta con diversos accesorios para crear todo un sinfín de escenario.

Ser de construcción de Bluey “Familia” | Crédito: LEGO

¿Cuánto cuestan los LEGOs de Bluey y dónde comprarlos? Así puedes adquirir los juguetes

Los precios de los sets de construcción varían según el tamaño y la complejidad del mismo. No obstante, estos oscilan entre los $350 y $1,700 pesos mexicanos. Todos están disponibles a través de la página web oficial de la marca, o diversas tiendas en línea y físicas.