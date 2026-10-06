4 capítulos de Pocoyo de Halloween para que tus hijos se diviertan con historias de fantasmas y tengan valiosas lecciones

Todavía faltan varias semanas para Halloween pero ya se empieza a sentir toda la vibra, por lo que los hogares y establecimientos comienzan a ser decorados de calaveras y calabazas. Para que en tu casa ya se sienta la vibra, tus hijos pueden ver algunos capítulos de Pocoyo.

Es así que te detallaremos 4 opciones de historias de fantasmas que puedes ver del pequeño personaje azul, mientras tus pequeños aprenden valiosas lecciones.

4 capítulos de Pocoyo sobre historias de terror

Historias de Halloween

Capítulo 21 de la temporada 4, donde Nina celebra por primera vez el Halloween, por lo que todos empiezan a contar historias de terror, pero la pequeña no logra ser asustada con los relatos, hasta que alguien llama a la puerta. Un pequeño relato que demuestra a los niños sobre la valentía y la amistad, en especial al experimentar una festividad y por las historias de fantasmas.

La Casa del Terror

Vemos a Pocoyo y a Pato entrar a una casa de fantasmas para obtener dulces, pero al entrar se asustan de cosas muy sencillas, por lo que descubren que los supuestos espíritus solamente eran sus amigos usando disfraces, pasando un gran momento. Es una gran forma para que tus hijos entiendan que en Halloween los sustos son parte del juego, además de entender lo que es la valentía y que no debemos tener miedo a lo desconocido.

El espectáculo terrorífico de Pocoyo y Nina

Pocoyo y Nina deciden hacer un show de títeres para causarles terror a su audiencia, pero todo su trabajo genera que el evento solamente genere diversión, pero logran su gran cometido al final cuando aparecen unos esqueletos en el escenario, causando temor entre todos. De igual manera, es una gran alternativa para que tus hijos entiendan que los monstruos y esqueletos son usados de juego en la fiesta, además de ser un claro ejemplo del trabajo en equipo y el manejo de la frustración.

Especiales de Calabazas y Fantasmas

Se trata de un recopilado de historias de fantasmas, piratas, dulces y apariciones misteriosas, una gran forma de que tus hijos disfruten de todas las aventuras del pequeño personaje azul, mientras disfrutan de los capítulos con música e importantes lecciones.