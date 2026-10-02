6 libros de Paw Patrol de Halloween, para niños de 3 a 6 años que aman las historias de fantasmas

Halloween es una de las fiestas más esperadas por los pequeños, en especial por el ambiente de terror que se hace en todos lados. Si tus niños adoran Paw Patrol, es tu gran oportunidad, ya que hay libros que tienen increíbles historias de fantasmas.

Si tus peques están entre los 3 a 6 años, no temas, te dejamos 6 opciones que debes considerar, ideales para que puedan disfrutar de la tenebrosa fiesta.

6 libros de Paw Patrol con historias de fantasmas para Halloween

Recopilatorio de cuentos

En tiendas digitales puedes encontrar un paquete con recopilación de libros, donde cada uno de ellos trae historias de fantasmas y monstruos para que tus pequeños disfrutan de ellos en la semana, contando con varias ilustraciones para que tus hijos puedan imaginar los escenarios fácilmente.

Night of the Ghost Pirate

Además de ser un libro con historias de terror, se destaca por ser un libro para colorear, donde vemos a los pequeños cachorros se convierten en unos caza fantasmas para poder proteger a sus amigos, dando interesantes lecciones de la importancia de trabajar en equipo.

Halloween Heroes!

Libro de pasta dura que nos cuenta una de las aventuras de los tiernos cachorros, donde cada uno de ellos portan un tierno disfraz para Halloween, para después organizar una pequeña fiesta en un barco pirata, lugar en el que se van a enfrentar sucesos extraños que nadie puede explicar. No te pierdas la aventura de Paw Patrol.

Libro con sonido

Otras de las alternativas que puedes adquirir, es aquel libro con sonido incluido, lo que permite que tus pequeños se sientan dentro de la historia, logrando disfrutar cada una de las aventuras que viven los cachorros.

The Spooky Cabin

En esta ocasión, el protagonista de la historia es el pequeño Jake, quien mientras limpia una cabaña minera en el bosque, recibe la ayuda de Rubble y Ricky, pero todo da un giro inesperado cuando aparecen cosas extrañas durante el almuerzo, dificultando toda la labor de apoyo entre ellos.

Pup-Tastic Halloween

En el libro, se destaca por ver a los cachorros resuelven un misterio en una vieja cabaña, donde cada uno de ellos se encargara de presenciar sorpresas espeluznantes. Una gran oportunidad para que tus hijos disfrutan de historias de fantasmas para las fiestas de Halloween.