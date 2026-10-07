3 chamarras de Las Guerreras K-Pop que puedes usar como disfraz para Halloween
Estética de película. Transfórmate en Halloween con estas 3 chamarras de Las Guerreras K-Pop que puedes usar como disfraz.
Halloween es la ocasión perfecta para mostrarnos caracterizados como nuestros personajes o artistas favoritos. Los disfraces que se utilizan el 31 de octubre generalmente se asocian al terror, pero es muy común ver personas luciendo atuendos de cantantes y personajes de películas y series.
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En muchos casos, a través de manualidades, las personas confeccionan sus propios disfraces para esta fecha tan especial y la inspiración proviene de producciones muy conocidas y populares. Al respecto, hoy pondremos de relieve a Las Guerreras K-Pop que siguen arrasando entre grandes y chicos.
Las Guerreras K-Pop en Halloween
El grupo femenino ficticio de K-Pop que puede verse en la película “Las Guerreras K-Pop” se ha consolidado como un referente no solo en la música, sino también en la moda urbana y conceptual. Es por esta razón que incorporar una de sus chaquetas emblemáticas a tu vestuario es una estrategia efectiva y versátil para destacar en cualquier fiesta de Halloween sin recurrir al típico disfraz convencional.
@astridponquis Una de las Guerreras del K-pop Zoey bella💙 una de mis favoritas. #diyideas #manualidades #huntrix ♬ So Cute - SILVANA INSPIRA
Recrear sus trajes a través de la vestimenta exterior te permite lograr un aspecto auténtico, cómodo e impactante. A continuación, te presentamos tres chaquetas inspiradas en la estética visual de Las Guerreras Las Guerreras K-Pop que puedes adaptar fácilmente para armar tu disfraz en estas fechas:
Chaqueta táctica Techwear negra con arneses y correas
- El concepto: Inspirada en sus videos de concepto distópico y coreografías de alto impacto. Es una chamarra corta o estilo cropped de material sintético mate, equipada con hebillas metálicas, anillos en D y correas ajustables sobre el pecho y los hombros.
- Cómo complementarla para Halloween: Combínala con un pantalón de cargo negro, botas militares de suela gruesa y un peinado estructurado (como trenzas pegadas o una coleta alta tirante). Puedes añadir maquillaje con delineados geométricos o detalles metalizados en el rostro para acentuar el aire futurista.
Chamarra Varsity oversize con parches y bordados del grupo
- El concepto: Basada en su estilo streetwear y de vestidor (backstage). Se trata de una chaqueta estilo universitario (bomber o baseball) en tonos contraste como negro y rojo o morado oscuro y blanco, con parches bordados del logotipo de la banda, números de las integrantes y detalles en las mangas.
- Cómo complementarla para Halloween: Llévala de forma desenfadada sobre un top básico, falda plisada de tablas o pantalones de cuero sintético y medias de red. Completa el disfraz con micrófonos de diadema o de mano caseros, un pase VIP de acceso a bastidores colgado al cuello y el peinado característico de tu integrante favorita.
Chaqueta de piel sintética con estoperoles y acabados en neón
- El concepto: Inspirada en las presentaciones en vivo y portadas de álbumes de estilo cyberpunk o rockero. Es una cazadora biker de corte ajustado, decorada con estoperoles plateados en las solapas y detalles pintados a mano o líneas reflectantes en tonos neón (rosa electrizante o verde lima).
- Cómo complementarla para Halloween: Acompáñala con un maquillaje de ojos cargado de brillo o neón, guantes sin dedos y accesorios metálicos como cadenas. Para intensificar el efecto de personaje de escenario, puedes usar pintura corporal temporal con símbolos o runas similares a los usados en sus conceptos conceptuales.