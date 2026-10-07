3 chamarras de Las Guerreras K-Pop que puedes usar como disfraz para Halloween

Halloween es la ocasión perfecta para mostrarnos caracterizados como nuestros personajes o artistas favoritos. Los disfraces que se utilizan el 31 de octubre generalmente se asocian al terror, pero es muy común ver personas luciendo atuendos de cantantes y personajes de películas y series.

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En muchos casos, a través de manualidades, las personas confeccionan sus propios disfraces para esta fecha tan especial y la inspiración proviene de producciones muy conocidas y populares. Al respecto, hoy pondremos de relieve a Las Guerreras K-Pop que siguen arrasando entre grandes y chicos.

Las Guerreras K-Pop en Halloween

El grupo femenino ficticio de K-Pop que puede verse en la película “Las Guerreras K-Pop” se ha consolidado como un referente no solo en la música, sino también en la moda urbana y conceptual. Es por esta razón que incorporar una de sus chaquetas emblemáticas a tu vestuario es una estrategia efectiva y versátil para destacar en cualquier fiesta de Halloween sin recurrir al típico disfraz convencional.

Recrear sus trajes a través de la vestimenta exterior te permite lograr un aspecto auténtico, cómodo e impactante. A continuación, te presentamos tres chaquetas inspiradas en la estética visual de Las Guerreras Las Guerreras K-Pop que puedes adaptar fácilmente para armar tu disfraz en estas fechas:

Chaqueta táctica Techwear negra con arneses y correas

El concepto: Inspirada en sus videos de concepto distópico y coreografías de alto impacto. Es una chamarra corta o estilo cropped de material sintético mate, equipada con hebillas metálicas, anillos en D y correas ajustables sobre el pecho y los hombros.

Cómo complementarla para Halloween: Combínala con un pantalón de cargo negro, botas militares de suela gruesa y un peinado estructurado (como trenzas pegadas o una coleta alta tirante). Puedes añadir maquillaje con delineados geométricos o detalles metalizados en el rostro para acentuar el aire futurista.

Chamarra Varsity oversize con parches y bordados del grupo

El concepto: Basada en su estilo streetwear y de vestidor (backstage). Se trata de una chaqueta estilo universitario (bomber o baseball) en tonos contraste como negro y rojo o morado oscuro y blanco, con parches bordados del logotipo de la banda, números de las integrantes y detalles en las mangas.

Cómo complementarla para Halloween: Llévala de forma desenfadada sobre un top básico, falda plisada de tablas o pantalones de cuero sintético y medias de red. Completa el disfraz con micrófonos de diadema o de mano caseros, un pase VIP de acceso a bastidores colgado al cuello y el peinado característico de tu integrante favorita.

Chaqueta de piel sintética con estoperoles y acabados en neón