6 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyo para los niños que adoran Halloween y las historias de fantasmas

Estamos en el mes de octubre y en él empiezan a disfrutarse las historias de terror que involucra fantasmas, calabazas, brujas y hechizos y si eres de las familias que tienen niños pequeños que desean ver este tipo de contenido toma en cuenta que hay historias divertidas que pueden ver sin ser asustados y que pueden disfrutar con sus personajes de caricaturas favoritas.

Si tu hijo es fan de Masha y el Oso o Pocoyo estas caricaturas tienen varios episodios perfectos para crear una tarde de Halloween en familia, además que se pueden divertir con sus historias llenas de aventuras, suspenso, risas, y amistad.

A continuación te dejamos seis capítulos que pueden convertirse en un pequeño maratón temático para disfrutar en octubre.

6 capítulos de Masha y el Oso y Pocoyo para una tarde de Halloween

1.- Masha y el Oso: Si lo encuntro es mío

En este episodio nuestros protagonistas tienen una celebración especial donde muestra cómo una brujita pierde su sombrero pero el viento hace de las suyas y hace que termine con Masha, cuando la pequeña lo encuntra se da cuenta que al ponerselo obtiene poderes así que con ellos empieza la aventura donde comienzas sus travesuras que vive a lado de Oso y sus amigos, así como con la brujita.

2.- Masha y el Oso: La caja de los fantasmas

En esta historia descubrirás junto con Masha y El oso como reaccionar a las situaciones “sobrenaturales”, ya que todo cambia con una misteriosa caja. Sin embargo, lo que comienza como algo que podría dar miedo termina convirtiéndose en una historia llena de humor.

3.- Masha y el Oso: La casa de los fantasmas

Si tus pequeños disfrutan las historias de casas misteriosas, este episodio es una buena alternativa ya que Masha vuelve a demostrar que muchas cosas que parecen aterradoras pueden terminar siendo simplemente parte de una divertida aventura.

4.- Pocoyo: La fiesta de Halloween

En este episodio los amigos de Pocoyo y el propio Pocoyo se preparan para celebrar la noche de Halloween así que tu hijo podrá divertirse con los disfraces y las aventuras que vivirán al momento de pedir "calaverita".

5.- Pocoyo: El fantasma

Durante este episodio nuestro protagonista Pocoyo tendrá que descubrir qué está pasando “con los fantasmas” y mientras está en esta aventura los pequeños podrán descubrir qué originó esta “historia de terror”.

6.- Pocoyo: La casa encantada

En este episodio, Pocoyo y sus amigos se encuentran en un escenario que parece sacado de una historia de miedo. Entre sorpresas y situaciones cómicas, el episodio demuestra que hasta una casa encantada puede convertirse en una aventura para toda la familia.