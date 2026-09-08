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4 juguetes educativos de Pocoyó para niños de 3 a 5 años
¿En casa tienes a un pequeño fan de Pocoyó? Checa estos 4 juguetes educativos, perfectos para incentivar el aprendizaje en niños de 3 a 5 años.
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4 juguetes de Pocoyó que puedes comprar en línea, para regalar a niños de entre 3 y 13 años de edad
Figuras, peluches y juegos inspirados en Pocoyó para sorprender a los pequeños.
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4 capítulos de Pocoyo y Plim Plim para aprender sobre el valor de la honestidad de forma divertida y dinámica
¡Valiosas lecciones! Conoce los 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo que deben ver los niños de tu casa para comprender el valor de la honestidad fácilmente
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6 capítulos de ‘Pocoyó’ y ‘Peppa Pig’ para preparar a tu hijo antes de su primer día de kínder
Aprender a través de divertidas historias les encantará. Dales la seguridad y el entusiasmo de la escuela con sus personajes favoritos.
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6 capítulos de ‘Paw Patrol’ y ‘Pocoyó’ para ayudar a los niños a perder el miedo a la oscuridad
Es una etapa normal en la infancia, pero se puede afrontar con entretenimiento mientras aprenden a ser seguros de sí mismos y desarrollar confianza.
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5 juguetes de ‘Pocoyó’ y ‘Paw Patrol’ que facilitan el momento del baño
Estas piezas acompañarán a tu hijo en la bañera y harán más divertido el momento del baño
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4 capítulos de 'Pocoyo' y 'Peppa Pig' para que los niños aprendan a acomodar sus juguetes
¡Todo a su lugar! Conoce los mejores capítulos de ‘Pocoyo’ y ‘Peppa Pig’ que deben ver tus pequeños para aprender a acomodar sus juguetes fácilmente
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4 canciones infantiles de Pocoyo y Plim Plim para que los niños aprendan a tender la cama solos
¿Tu hijo corre de la cama en cuanto despierta y deja todo hecho un desastre? Una canción conocida podría ayudarte a convertir esos primeros minutos del día en una oportunidad para enseñarle independencia
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3 capítulos de Bluey y Pocoyó ideales para que los niños aprendan el valor del dinero
¿Tu hijo cree que el dinero sirve para comprar todo lo que quiere? Sus personajes favoritos pueden ayudarle a descubrir, entre juegos y situaciones divertidas, que elegir también significa renunciar a algunas cosas
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4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Pocoyó' ideales para que los niños aprendan de la importancia de ir a la escuela
Estos episodios serán de gran ayuda ahora que los pequeños regresen a clases este 31 de agosto en nivel básico
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