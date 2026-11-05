Estos son los 3 mejores capítulos de Bluey según IMDb

La plataforma IMDb (Internet Movie Database) es la base de datos en línea más grande y popular del mundo que se dedica a la cinematografía, la televisión y el entretenimiento en general. Esta se ha vuelto imprescindible para cinéfilos y espectadores debido a que posee un inmenso catálogo y un sistema comunitario de valoraciones.

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La popularidad de IMDb radica en que ofrece un reflejo democrático del gusto del público global, donde millones de usuarios pueden calificar y reseñar producciones. Es por eso que a partir de ella se elaboran rankings de calidad.

Los mejores capítulos de Bluey

En este marco, la serie animada Bluey, destacada como un fenómeno global sin precedentes, ha trascendiendo las fronteras de la televisión infantil tradicional para cautivar tanto a niños como a adultos.

Esta relevancia de la serie se refleja directamente en IMDb, donde Bluey no solo figura entre las series mejor valoradas de todos los tiempos, sino que es analizada minuciosamente por la audiencia. A continuación, te presentamos cuáles son los 3 capítulos mejor puntuados de la serie según el gusto de los usuarios:

El cartel (The Sign) — Temporada 3, Episodio 49

IMDb: 9.8 / 10

De qué trata: Este especial de duración extendida funciona como el gran cierre emocional de la tercera temporada. Mientras se organiza la boda del tío Rad y Frisky, la familia Heeler atraviesa el difícil momento de empacar y prepararse para dejar su hogar y mudarse a otra ciudad. El capítulo aborda con una delicadeza única el vértigo frente a los cambios inevitables y aquello que realmente define a un hogar.

A dormir (Sleepytime) — Temporada 2, Episodio 26

IMDb: 9.7 / 10

De qué trata: Con una sublime banda sonora basada en Los Planetas de Gustav Holst, acompañamos a Bingo en un viaje onírico por el espacio exterior mientras intenta lograr una meta importante para ella: dormir en su propia cama toda la noche. Es una auténtica joya audiovisual que combina poesía, ternura, el amor incondicional de una madre y el camino hacia la autonomía de los más chicos.

Cricket (Cricket) — Temporada 3, Episodio 47