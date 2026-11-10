Estos son los 3 mejores capítulos de Merlina según IMDb

La plataforma IMDb (Internet Movie Database) es considerada como una de las bases de datos en línea más completas y populares del mundo. Esta está enfocada en el cine, le televisión y el entretenimiento.

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IMDb funciona como una plataforma donde millones de usuarios y expertos pueden consultar fichas técnicas, repartos y sinopsis, además de valorar producciones de 1 a 10 estrellas. Es por eso que estas puntuaciones permiten generar calificaciones promediadas que sirven de referencia global para medir el impacto y la recepción del público hacia cada película o capítulo de una serie.

Los mejores capítulos de Merlina

En la actualidad, las plataformas de streaming dominan la escena y en el caso de Netflix, una de las producciones que se destacan es la serie protagonizada por Jenna Ortega, Merlina (Wednesday). Esta ha logrado posicionarse rápidamente entre los contenidos más exitosos del mundo.

Dentro de la plataforma IMDb, Merlina ostenta calificaciones sumamente altas y en este punto los espectadores han señalado tres capítulos específicos como los más sobresalientes de la serie:

Episodio 4: “Una noche de baile” (Woe What a Night)

Valoración en IMDb: 8.6 / 10 (u 8.3 / 10 según el registro histórico de la temporada).

Sinopsis: Es, sin lugar a dudas, el capítulo más memorable de la entrega, principalmente por el aclamado baile en el Rave’N y la coreografía única de la protagonista que dio la vuelta al mundo. Más allá de este fenómeno viral, la trama avanza con fuerza al intensificar el misterio principal y añadir tensión en las relaciones personales.

Episodio 7: “Un sombrío día de fiesta” (If You Don’t Woe Me by Now)

Valoración en IMDb: 8.4 / 10.

Sinopsis: La aparición estelar del excéntrico Tío Lucas inyecta una dosis de frescura a la historia, aportando además pistas fundamentales sobre la identidad del monstruo que acecha a la institución. Una entrega que mezcla con maestría la investigación de tintes policiales, el humor negro característico de la franquicia y giros decisivos en los vínculos de la joven Addams.

Episodio 8: “Una parvada de males” (A Murder of Woes)