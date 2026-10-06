Los 3 mejores funkos de Brook para regalar a un verdadero fan de One Piece

Muchas personas, de distintas edades, se han volcado al hobbie de coleccionar juguetes y los denominados funkos figuran entre los más populares. Este tipo de figuras están inspiradas en personajes de literatura, cine y televisión por lo que son ampliamente reconocidas.

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Los funkos pueden hallarse en diferentes tiendas del rubro juguetería, pero muchos de ellos son adquiridos a través de plataformas digitales. Esto se debe a que algunos de ellos se tornan difíciles de conseguir y porque es más fácil observar las diferentes presentaciones existentes.

Los mejores funkos de Brook

Es en este marco que hoy la atención se posa sobre funkos inspirados en la serie de manga y anime One Piece, una creación de Eiichiro Oda que fue lanzada en 1997. Esta producción se encuentra entre las más populares del mundo y las figuras de sus personajes entre las más buscadas.

Es por todo lo señalado que a continuación te daremos a conocer cuáles son los 3 mejores funkos de Brook, el músico de la tripulación. Este esqueleto viviente con estilo elegante se destaca entre los más buscados y las opciones más populares son las siguientes:

1. Funko Pop! One Piece Brook Fall Convention Exclusive Figure: Esta figura destaca por mostrar a Brook en su faceta como estrella del rock, sosteniendo su característica guitarra azul en forma de pez y luciendo su icónica corona dorada.

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2. Funko Pop! Animation One Piece: Ideal para los fans del combate, ya que representa a Brook empuñando su espada Soul Solid, listo para congelar a sus enemigos con las frías corrientes del inframundo.

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3. POP One Piece - Brook Funko Pop! Vinyl Figure: Captura el atuendo de disfraz de samurái/fantasma que adopta Brook durante el aclamado arco del País de Wano, perfecto para los seguidores de la etapa moderna del anime.