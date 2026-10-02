Los 3 mejores funkos de Gohan para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Todos tenemos pasiones y la colección de funkos es una que comparten muchas personas. Estos juguetes que representan a personajes famosos, se han convertido en toda una atracción a la que grandes y chicos no pueden resistirse.

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Por lo general, son personajes de series, obras de literatura y películas los que están representados en funkos. Es por eso que el auge de ciertas producciones luego impulsa la búsqueda de los juguetes para atesorar en casa, regalar o para jugar con ellos.

Los mejores funkos de Gohan

El universo de Dragon Ball es uno de los más conocidos a nivel mundial y por el que personas de distintas edades averiguan ciertas cosas. Entre esas consultas se encuentran las referidas a los funkos de los protagonistas de la trama.

Es por eso que a continuación te detallamos cuáles son los 3 mejores funkos de Gohan, el primogénito de Son Goku y Milk (Chichi), y el hermano mayor de Goten. Aunque su historia es muy interesante de conocer, hoy la mirada se posa sobre aquellas figuras comercializadas en su honor:

1. Funko Pop! Animation Dragón Ball Z Super Hero Son Gohan Beast #1706 Special Edition: Captura la transformación en Gohan Beast vista en la película Dragon Ball Super: Super Hero, destacando su llamativo pelo plateado y ojos rojos.

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2. Funko Pop Animación 858 Super Saiyan Gohan Dragon Ball Z: Representa el estado Super Saiyan con un acabado especial que brilla en la oscuridad, perfecto para lucir en cualquier repisa.

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3. Funko Dragon Ball Super Super Hero Gohan: Rinde homenaje al icónico traje de Piccolo con capa y hombreras, una de las estéticas más queridas por los fans de la saga.