Los 3 mejores funkos de Trafalgar Law para obsequiarle a un verdadero fan de One Piece
Top 3 funkos pop de Trafalgar Law. Conoce las figuras imprescindibles para la colección de cualquier fanático de One Piece.
Si estás buscando un regalo o un objeto para coleccionar, los funkos se encuentran entre las figuras más elegidas en la actualidad. Grandes y chicos buscan este tipo de juguetes para armar sus colecciones personales de sus personajes favoritos.
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Los funkos son juguetes muy especiales que con características particulares representan a personajes de series, películas, videojuegos e incluso obras del mundo de la literatura. Esto es lo que invita a atesorarlos.
Los mejores funkos de Trafalgar Law
Es en este marco que hoy te contaremos sobre los funkos más buscados del manga y anime One Piece. Para este éxito internacional existen figuras de colección de todos sus personajes pero en este caso te daremos a conocer los mejores 3 de Trafalgar Law, el capitán y médico de los Piratas del Corazón y uno de los piratas más influyentes de la Peor Generación en One Piece:
1. Funko One Piece Trafalgar Law Vinilo Glow Pop! Exclusivo de EE. UU: Esta figura destaca por recrear a Law ejecutando su técnica Anesthesia con la espada Kikoku, incorporando un efecto brillante en la oscuridad para la energía azul del ataque.
2. Funko Pop One Piece Trafalgar Law Exclusivo Aaa Anime 1016: Una versión muy buscada de la edición exclusiva de AAA Anime, que captura la pose de batalla de Law sosteniendo su espada desemvainada durante el arco de Wano.
3. Funko Pop! Animation One Piece Trafalgar Law #1894: Ideal si buscas la versión estándar con el traje más reciente, perfecta para exhibir junto al resto de los Piratas de Heart y la tripulación de Sombrero de Paja.