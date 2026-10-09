Los 3 mejores funkos de Trafalgar Law para obsequiarle a un verdadero fan de One Piece

Si estás buscando un regalo o un objeto para coleccionar, los funkos se encuentran entre las figuras más elegidas en la actualidad. Grandes y chicos buscan este tipo de juguetes para armar sus colecciones personales de sus personajes favoritos.

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Los funkos son juguetes muy especiales que con características particulares representan a personajes de series, películas, videojuegos e incluso obras del mundo de la literatura. Esto es lo que invita a atesorarlos.

Los mejores funkos de Trafalgar Law

Es en este marco que hoy te contaremos sobre los funkos más buscados del manga y anime One Piece. Para este éxito internacional existen figuras de colección de todos sus personajes pero en este caso te daremos a conocer los mejores 3 de Trafalgar Law, el capitán y médico de los Piratas del Corazón y uno de los piratas más influyentes de la Peor Generación en One Piece:

1. Funko One Piece Trafalgar Law Vinilo Glow Pop! Exclusivo de EE. UU: Esta figura destaca por recrear a Law ejecutando su técnica Anesthesia con la espada Kikoku, incorporando un efecto brillante en la oscuridad para la energía azul del ataque.

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2. Funko Pop One Piece Trafalgar Law Exclusivo Aaa Anime 1016: Una versión muy buscada de la edición exclusiva de AAA Anime, que captura la pose de batalla de Law sosteniendo su espada desemvainada durante el arco de Wano.

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3. Funko Pop! Animation One Piece Trafalgar Law #1894: Ideal si buscas la versión estándar con el traje más reciente, perfecta para exhibir junto al resto de los Piratas de Heart y la tripulación de Sombrero de Paja.