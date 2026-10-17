El juego de mesa de las Guerreras KPop forma parte de la línea oficial de productos inspirados en KPop Demon Hunters, la película animada de Netflix sobre HUNTRIX, un grupo de estrellas musicales que también combate amenazas sobrenaturales. Asimismo, puedes optar por estos 4 juguetes de cartas para todos los gustos.

MONOPOLY de las Guerreras KPop

La edición MONOPOLY: KPop Demon Hunters conserva la característica competencia de la franquicia, pero incorpora elementos de la producción animada. Los participantes pueden ensayar en escenarios emblemáticos, enfrentarse a demonios y obtener premios mientras buscan sumar seguidores. Mientras que con esta máquina de karaoke puedes cantar las canciones de la película.

Juego de mesa de las Guerreras KPop para disfrutar con amigos y familia|Amazon

La temática retoma el universo de Rumi, Mira y Zoey, integrantes de HUNTRIX, además de otros personajes y lugares reconocibles de la cinta. De esta manera, la experiencia combina el tradicional MONOPOLY con referencias musicales, en lugar de centrarse únicamente en las propiedades y el dinero de las versiones clásicas.

Lo que debes saber del MONOPOLY de las Guerreras KPop

Hasbro indica que esta edición admite de dos a seis participantes y recomienda su uso a partir de los ocho años. La cantidad de jugadores permite organizar partidas entre hermanos, primos o compañeros, aunque conviene revisar las instrucciones incluidas en la caja antes de comenzar para conocer los detalles de las reglas y la preparación.

El juego de mesa se puede adquirir a través de plataformas en internet o tiendas departamentales. Su precio parte de los 600 pesos. Antes de comprarlo, es recomendable verificar el nombre exacto del producto, la cantidad de piezas y las condiciones de entrega en la tienda elegida.

La otra alternativa de las Guerreras KPop

Quienes prefieran partidas más breves también pueden buscar MONOPOLY Deal: KPop Demon Hunters, una versión de cartas que propone reunir objetos necesarios para preparar el concierto de HUNTRIX. En esta modalidad, gana la primera persona que complete tres conjuntos diferentes de artículos. La edición incluye 110 cartas y admite de dos a cinco jugadores, con una duración aproximada de 15 minutos por partida.