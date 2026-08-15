Ya está a la venta la máquina de karaoke de KPop Demon Hunters que todos quieren, pues tanto adultos como niños quedaron maravillados con la película. Netflix se unió con eKids para sacar este dispositivo y así hacer las tardes más agradables, pero sobre todo, para generar convivencia entre la familia. Mientras que estos 4 juguetes ayudarán a los pequeños a desarrollar la imaginación de los niños.

Si bien la máquina de karaoke está dirigida a niños, la puede utilizar toda la familia, y es que la producción de Netflix solo acaparó el público infantil, sino también el de los adultos, los cuales pueden regalar 3 juguetes de KPop Demon Hunters para incentivar la confianza en los pequeños. Es por ello que la producción planea sacar una gira mundial con las canciones que se convirtieron en un himno internacional.

¿Cuánto vale y dónde se compra la máquina de karaoke?

El producto se puede adquirir en México por medio de Amazon, cuyo precio es de 339 pesos. Este monto puede aumentar, ya que eKids cobra el envío, que es de poco menos de 200 pesos, por lo que en total la máquina de karaoke tiene un valor de más de 500 pesos.

La máquina de karaoke de KPop Demon Hunters que todos quieren: cuánto cuesta y dónde comprarla|Amazon

La descripción de la máquina de karaoke

La bocina o máquina de karaoke tiene un sistema de iluminación, ya que incorpora luces LED con siete modos diferentes, los cuales pueden variar acorde al ritmo de la música, por lo que cualquier espacio se convertirá en un escenario.

La máquina también cuenta con conexión a Bluetooth, así como USB, AUX y lee las tarjetas SD. Por lo anterior, puedes reproducir música desde tu celular, tablet o computadora, al igual que en el dispositivo en el que guardas archivos.

La bocina también incluye un micrófono inalámbrico que tiene hasta 5 efectos de voz y mide 23 cm de largo y 9.4 cm de alto. La batería le dura aproximadamente entre 3 y 5 horas, ya que de ello depende el volumen y el uso de las luces, por lo que si se llega a descargar, es posible recargarlo mediante USB-C.